酒鍋火鍋湯底及配料 堂食外送或外賣自取8折 精明理財 10:30 2020/12/22 分享： 由即日起至12月31日，酒鍋於尖沙咀及銅鑼灣的分店推出全天候優惠；不論惠顧堂食、外送或外賣自取，都可以8折優惠享用單點湯底及配料。 優惠詳情 撰文：hket小編 ====== 提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 詳情 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 網上工展會開幕優惠低至1折 今日 網上工展會開幕優惠低至1折 【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介 2020/12/21 【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介 Pepper Lunch外賣優惠四重賞 外賣平台／外賣自取優惠低至7折 2020/12/21 Pepper Lunch外賣優惠四重賞 外賣平台／外賣自取優惠低至7折 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐 2020/12/21 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐 Mini Friday限時港人優惠 身分證有852其中一個數字 可享主菜買一送一優惠 2020/12/21 Mini Friday限時港人優惠 身分證有852其中一個數字 可享主菜買一送一優惠 飲食資訊 尖沙咀 銅鑼灣 飲食優惠 著數優惠