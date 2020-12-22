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酒鍋火鍋湯底及配料 　堂食外送或外賣自取8折

精明理財 10:30 2020/12/22

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由即日起至12月31日，酒鍋於尖沙咀及銅鑼灣的分店推出全天候優惠；不論惠顧堂食、外送或外賣自取，都可以8折優惠享用單點湯底及配料。

優惠詳情

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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