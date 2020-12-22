勞力士取消驗證服務對舊裝錶影響大 　Ivan Sir教你一招應對方法

▲ 勞力士取消手錶驗證服務，專家Ivan Sir提醒大家日後買舊裝錶及古董錶要加倍小心。

12月7日開始，勞力士宣布取消驗證服務，取消驗證服務，取消驗證服務（重要的事情要說3次）！因此討論區上這兩星期都被此消息洗版。到底勞力士此措施一出，對於市場及玩家有何影響？勞力士舊裝錶專家Ivan Sir即為大家解釋一下這是甚麼一回事，更為大家提供解決方法。

▲ 舊裝錶的錶面最值錢，可以佔整體身價的8成，而且講求原裝，翻新了就會影響其價值。（經濟日報資料圖片）

大家都知道勞力士的舊裝錶在市場上的叫座力有多大，某些型號的古董錶更簡直可以呼風喚雨，但舊錶通常已沒有出世紙，如何得知真偽？從前大家可以將手錶拿到俗稱「14樓」的勞力士服務中心要求驗證，這是一項免費服務，現在品牌忽然叫停，殺不少錶友一個措手不及。

▲ Ivan Sir表示勞力士服務中心早就停止為70年代的舊裝錶做服務，現在更取消驗證的話，手上鏈Daytona及棺材仔一類型號就要特別留意。（經濟日報資料圖片）

Ivan Sir先為大家解釋一下此項服務︰

以往勞力士會為客戶檢驗手錶是否原裝，包括錶的整體性及流水號等。其實今年年中品牌開始針對舊裝錶定下檢查收費，但現在卻索性取消服務，可能不想花太多時間在這些沒利潤的服務上。

Ivan Sir估計另一原因是品牌希望鼓勵大家多買新錶，因為二手市場的炒賣即使如何熾熱，品牌也其實沒收益。

抹油辨真偽

至於這服務的取消對市場有何影響？Ivan Sir說︰

影響最大的是二手錶及古董錶買賣，客人從此買這類錶會擔心手錶是否原裝，初玩舊裝勞力士的朋友就可能會卻步，做二手錶買賣，尤其私人買賣的，就會受到最大影響。

▲ 有20年手錶收藏資歷的勞力士舊裝錶專家Ivan Sir，認為勞力士取消驗證服務對舊裝錶玩家影響甚大。（受訪者提供）

那是否從此沒任何辦法為手錶驗證？Ivan Sir便提供了一些實用貼士︰

大家不介意的話其實可以花點錢，拿手錶到勞力士服務中心要求做一些服務，最簡單就是抹油，勞力士只會為真錶做服務，如果你的手錶被接受，已確保了是真貨，不過整體是否對期（意思時各部件是否同期出廠），則無法得知了。 另外有些地方大家要注意，如果師傅認為你的舊裝錶錶面變舊或夜光已變黃等等，是會要求為你更換新部件，抹油的時候還分分鐘提供免費打磨服務，因為他們的宗旨是要服務後的手錶回復新淨及確保走時準確，用家是否接受建議就要自己考慮清楚了。

將舊裝錶翻新是玩家們的大忌，因為這樣會令手錶的部件不對期，甚至少了一份「舊」味，大大影響舊錶的原整性及投資價值，而且有時候一枚舊錶的身價就取決於其出廠年份。

▲ 拿手錶到勞力士服務中心抹油的話，師傅先會裏裏外外檢查清楚手錶真偽，才會提供服務。（經濟日報資料圖片）

▲ 勞力士的舊裝錶在二手市場備受玩家追捧，但大家最擔心是買到假貨。（經濟日報資料圖片）

不過大家也不用太過擔心，Ivan Sir說他們先會報價，得到閣下同意才會為手錶進行翻新。大家日後要買二手錶或舊裝錶的話，都是老生常談那句話，要幫襯有信譽的店舖，或詢問有相關經驗及知識的朋友才好作決定。