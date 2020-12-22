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網上工展會開幕優惠低至1折

精明理財 09:00 2020/12/22

分享：

即日起至12月23日，網上工展會設開幕超值賞低至1折，家電、保健品、食品、服飾等等各式各樣產品低至1折。

開幕超值賞優惠

即日起至1月20日期間，更設有工展至抵閃購，每朝11點有低至1蚊或1折筍貨任搶；此外，參展商更會分5期推出不同55折優惠產品。買夠$800就免運費，滿$500送金鳳靚米。

網上工展會優惠

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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