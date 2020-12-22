網上工展會開幕優惠低至1折 精明理財 09:00 2020/12/22 分享： 即日起至12月23日，網上工展會設開幕超值賞低至1折，家電、保健品、食品、服飾等等各式各樣產品低至1折。 開幕超值賞優惠 即日起至1月20日期間，更設有工展至抵閃購，每朝11點有低至1蚊或1折筍貨任搶；此外，參展商更會分5期推出不同55折優惠產品。買夠$800就免運費，滿$500送金鳳靚米。 網上工展會優惠 ▼點擊圖片放大 +5 +4 撰文：hket小編 ==== 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介 2020/12/21 【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介 Pepper Lunch外賣優惠四重賞 外賣平台／外賣自取優惠低至7折 2020/12/21 Pepper Lunch外賣優惠四重賞 外賣平台／外賣自取優惠低至7折 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐 2020/12/21 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐 Mini Friday限時港人優惠 身分證有852其中一個數字 可享主菜買一送一優惠 2020/12/21 Mini Friday限時港人優惠 身分證有852其中一個數字 可享主菜買一送一優惠 魚米家節慶盆菜低至63折 4至5人盆菜只需$655 2020/12/18 魚米家節慶盆菜低至63折 4至5人盆菜只需$655 著數優惠 工展會 家電 食品 保健 產品