▲ 回顧2020年投資表現 ETF是王道的一年

話咁快又一年，2020年係多災多難嘅一年，要以一個形容詞形容今年嘅感覺，可能大多數人都會用負面形容詞。喺投資市場，係又驚又喜嘅一年，點解？因為你可能賺咗超多錢，但又有可能蝕咗好多錢。年尾，又係時候檢視一下個組合表現。

又驚又喜嘅一年

今年投資市場驚就驚在受新冠肺炎大流行影響，全球股票市場喺第一季急插，好多人喺嗰一刻坐艇或者輸蝕咗好多。美股今年史無前例10日經歷4次融斷，「股神」巴菲特都話「活了89年，第一次遇到」。喺呢段時間係好多人焦頭爛額嘅。

美股暴跌後，美聯儲出動到史無前例放水政策，到3月中美股反彈，加上市場憧憬科技股會係疫情中最受惠，好多科技股率先創新高（而過去兩季業績亦顯示唔少科技股喺疫情中營銷大幅增長）。你又有冇捕捉到呢批股份嘅暴升呢？有追到嘅話，咁你呢一年就喜了。

你組合回報跑贏大市嗎？

今年咁大波幅，無經驗、無自己心法嘅投資者，好易玩到輸，而且更會令自己憂心傷神。一般來講，投資者檢視自己嘅一年投資成果，都會用大市指數嚟比，以港股、美股指數計算，回報如下︰

指數 今年迄今回報* 恒生指數 -5.99% 恒生科技指數 20.25%^ 道指 5.74% 標普500指數 14.81% 納指 42.16% *截至12月18日

^恒生科技指數於7月27日推出

科技股為主嘅納指今年錄得42.16%，今年7月推出嘅恒生指都有20.25%回報，相反以舊經濟股為主嘅恒生指數同道指，分別只有-5.99%同5.74%表現。標普500指數則有14.81%，不過不失。

新經濟股跑贏舊經濟股

今年好明顯係疫情下，突顯咗舊經濟股為新經濟股分野，今年你買舊經濟股，可能得個桔，但你有上新經濟股列車，的確係嘗試咗高速列車嘅滋味。今年喺瘋狂印錢嘅一年，而且係好多人引頸以待嘅股災一年，好多科技股大反彈之餘，表現亦跑贏指數回報，例如小米 （01810） 、美團 （03690） ，分別有超過160%同170%回報，美股果邊仲瘋狂，大家今年經常用嘅Zoom（美︰ZM）有逾490%回報，電動車巨頭Tesla（美︰TSLA）更被網民稱為財富快車，有逾730%回報。

就算唔識分析個股，只要買有科技成分嘅ETF，回報都可以豐厚。今年最多人茶餘飯後嘅話題就係被稱為「科技女股神」Cathie Wood管理嘅主動型ETF ARK系列，甚至打敗埋唔少被動型科技ETF。

ETF 今年迄今回報* GX中國雲算 （02826） 71.41% 三星中國龍網 （02812） 71.02% Amplify Online Retail ETF（美︰IBUY） 126.07% ARK Next Generation Internet ETF（美︰ARKW） 161.90% *截至12月18日

個股回報雖大，但誰有信心長揸唔放，我相信股價從高位回吐20%至30%，已經令唔少人人先行止賺。今年好多暴升股，買中係好易發達，亦都好易造就一批「牛市股神」，不過投資係講長遠，呢一年回報好，下一年係未知之數。不過，經歷動盪一年，股災都嚟過了，如果今年連大市指數都跑唔贏嘅投資者，又或者都上唔到倍升股列車嘅投資者，都係考慮下選擇表現ETF喇！無論係指數ETF或板塊類型嘅ETF，起碼你買咗係瞓得着。

指數基金比主動基金更受歡迎？ 巴菲特用「10年賭局」證明

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享5受人生。