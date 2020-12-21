【移居海外】2020全球移民融入政策指數出爐　邊個國家為移民提供最全面保障？

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【移民瑞士】港女生為安穩移居瑞士開中餐館 物價稅率雖高 社福制度比香港完善
移民外地，除了要做好財政規劃外，亦要考慮到當地政策是否有利新移民作長遠發展。有研究團隊按各國移民融入政策進行評估，按政策對移民的基本權利、平等機會及未來發展的保障程度，排列出各國的移民政策對移民友善的程度。港人熱門移民目的地如英國、加拿大、澳洲等，分別排名第幾名？
【2020最適合海外人士居住城市調查 熱門移居地排第幾？：按此】
專門研究各國移民政策的研究團隊發表《2020年移民融入政策指數》（Migrant Integration Policy Index 2020），按各國移民政策對保障移民的基本權利、平等機會及未來發展這三方面的表現評分，以100分為總分，計算出其移民政策的平均得分，並排列出各國的移民政策對移民友善的程度。
研究將各國的移民政策對移民的友善程度分類成四大類，分別為：
【調查指全球接受移民程度下降 邊個國家對移民最友善？：按此】
瑞典奪榜首 加拿大新西蘭分列第四第五
排名首十位的國家的移民政策平均得分為75分，他們提供全面的融入政策，充分保障移民及公民的平等權利、機會和定居安置的權利，這些國家的政策通常鼓勵公眾將移民一視同仁，並視他們為鄰居及未來的公民。首十位國家的移民政策均被分類為「完全融入」，得分最高的國家是瑞典，得分為86分。芬蘭以85分排在第二；第三名為葡萄牙，獲得81分，加拿大以一分之差緊隨其後，而新西蘭獲得77分，排名第五。
|2020全球移民融入政策指數
|國家
|得分
|瑞典
|86
|芬蘭
|85
|葡萄牙
|81
|加拿大
|80
|新西蘭
|77
|美國
|73
|挪威
|
69
|比利時
|澳洲
|65
|盧森堡
|64
|愛爾蘭
|巴西
|資料來源：《2020年移民融入政策指數》（Migrant Integration Policy Index 2020）
英移民政策只得56分
至於港人熱門移民國家分別澳洲得分65，排名第9位，移民政策分類為「完全融入」；而為港人提供便利移民政策的英國，得分僅得56分，排名第21位，移民政策分類為「臨時融入」。
報告指，英國在反歧視的政策最為出色，但在勞動力市場流動性方面，僅被評為「一半有利」，報告指，移民在勞動市場中會被視為英國公民一樣，但對於非歐盟國的居民，政府對他們獲得高等教育的支援有限，或會成為他們在勞動市場向上流動的阻礙。此外，英國的家庭團聚的政策只得29分，移民在帶同其他家庭成員在英國團聚及定居安置方面面臨障礙。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 環球視窗