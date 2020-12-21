▲ 【移居海外】2020全球移民融入政策指數出爐 邊個國家為移民提供最全面保障？ -

移民外地，除了要做好財政規劃外，亦要考慮到當地政策是否有利新移民作長遠發展。有研究團隊按各國移民融入政策進行評估，按政策對移民的基本權利、平等機會及未來發展的保障程度，排列出各國的移民政策對移民友善的程度。港人熱門移民目的地如英國、加拿大、澳洲等，分別排名第幾名？

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專門研究各國移民政策的研究團隊發表《2020年移民融入政策指數》（Migrant Integration Policy Index 2020），按各國移民政策對保障移民的基本權利、平等機會及未來發展這三方面的表現評分，以100分為總分，計算出其移民政策的平均得分，並排列出各國的移民政策對移民友善的程度。

研究將各國的移民政策對移民的友善程度分類成四大類，分別為：

「完全融入」（Comprehensive integration）： 擁有全面的融入政策可確保移民享有平等的權利，機會和定居安置的權利，獲此分類的國家有傳統移民國家，澳洲、加拿大、美國及新西蘭等。

擁有全面的融入政策可確保移民享有平等的權利，機會和定居安置的權利，獲此分類的國家有傳統移民國家，澳洲、加拿大、美國及新西蘭等。 「臨時融入」（Temporary integration）： 移民面對長期定居的障礙，他們享有基本權利和平等機會，但享有不平等的安全，獲此分類的國家有不少歐洲國家，分別為法國、英國、德國及瑞士等。

移民面對長期定居的障礙，他們享有基本權利和平等機會，但享有不平等的安全，獲此分類的國家有不少歐洲國家，分別為法國、英國、德國及瑞士等。 「法律上平等」（Equality on paper）： 移民享有平等的權利和定居安置的權利，但面對機會不平等的情況，獲此分類的國家有墨西哥、波蘭及克羅地亞等地。

移民享有平等的權利和定居安置的權利，但面對機會不平等的情況，獲此分類的國家有墨西哥、波蘭及克羅地亞等地。 「移居但未能融入」（Immigration without Integration （Integration Denied））：即使能夠長期在該國定居，但他們被剝奪基本權利和平等機會，獲此分類的國家有不少亞洲國家，分別有日本、中國及印度等。

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瑞典奪榜首 加拿大新西蘭分列第四第五

排名首十位的國家的移民政策平均得分為75分，他們提供全面的融入政策，充分保障移民及公民的平等權利、機會和定居安置的權利，這些國家的政策通常鼓勵公眾將移民一視同仁，並視他們為鄰居及未來的公民。首十位國家的移民政策均被分類為「完全融入」，得分最高的國家是瑞典，得分為86分。芬蘭以85分排在第二；第三名為葡萄牙，獲得81分，加拿大以一分之差緊隨其後，而新西蘭獲得77分，排名第五。

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2020全球移民融入政策指數 國家 得分 瑞典 86 芬蘭 85 葡萄牙 81 加拿大 80 新西蘭 77 美國 73 挪威 69 比利時 澳洲 65 盧森堡 64 愛爾蘭 巴西 資料來源：《2020年移民融入政策指數》（Migrant Integration Policy Index 2020）

英移民政策只得56分

至於港人熱門移民國家分別澳洲得分65，排名第9位，移民政策分類為「完全融入」；而為港人提供便利移民政策的英國，得分僅得56分，排名第21位，移民政策分類為「臨時融入」。

報告指，英國在反歧視的政策最為出色，但在勞動力市場流動性方面，僅被評為「一半有利」，報告指，移民在勞動市場中會被視為英國公民一樣，但對於非歐盟國的居民，政府對他們獲得高等教育的支援有限，或會成為他們在勞動市場向上流動的阻礙。此外，英國的家庭團聚的政策只得29分，移民在帶同其他家庭成員在英國團聚及定居安置方面面臨障礙。

責任編輯：李瑩

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