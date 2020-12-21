▲ 【政府工】統計處聘助理外勤統計主任 毋須大學學歷 起薪點20,035元 -

公務員事務局公開招聘助理外勤統計主任，起薪點為20,035元，頂薪可達35,040元。有關職位應徵條件不高，申請人毋須持有大學學歷亦可申請。申請人如獲取錄，將擔任協助訓練兼職統計員及分配有關統計調查及人口普查的統計等工作。有興趣應聘職位的人士，需留意要在12月31日前遞交表格。

【人口普查招聘逾萬個職位 一文睇晒入職條件、人工、申請時間：按此】

申請人應徵資格：

香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

操流利粵語及普通話；以及

思想成熟，能獨立處理工作。

職責範圍：

向統計調查及人口普查的受訪者收集統計資料；

解答有關統計調查的查詢，並就提供資料作統計調查及人口普查的事宜向受訪者提供協助；

保存各統計區的設計圖、記錄及地圖，並按最新情況修訂資料；

協助訓練兼職統計員及分配有關統計調查及人口普查的統計工作；以及

協助督導兼職統計員。

此職位可能須要不定時工作及／或執行大量訪問職務。

薪酬：

總薪級表第7點（每月20,035元）至總薪級表第17點（每月35,040元）

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

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申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

網上透過公務員事務局網站；或

親身遞交或郵寄至「香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十一樓政府統計處人事組 」。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載，謹記在信封面註明「申請助理外勤統計主任職位」。

為加快審核程序，申請人須在申請表格詳細列明學歷及工作經驗（全部就業記錄連同受僱日期和職責說明）。如申請人沒有清楚列出以上所需的資料，其求職申請可能不獲進一步處理。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年12月31日晚上11時59分

責任編輯：李瑩

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