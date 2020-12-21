  • 19°C
香港時間 : 20201221日 (一) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政府工】統計處聘助理外勤統計主任　毋須大學學歷　起薪點20,035元

個人增值 13:45 2020/12/21

分享：

【政府工】統計處聘助理外勤統計主任　毋須大學學歷　起薪點20,035元 -

公務員事務局公開招聘助理外勤統計主任，起薪點為20,035元，頂薪可達35,040元。有關職位應徵條件不高，申請人毋須持有大學學歷亦可申請。申請人如獲取錄，將擔任協助訓練兼職統計員及分配有關統計調查及人口普查的統計等工作。有興趣應聘職位的人士，需留意要在12月31日前遞交表格。

【人口普查招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間：按此

申請人應徵資格：

  • 香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；
  • 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；
  • 操流利粵語及普通話；以及
  • 思想成熟，能獨立處理工作。

職責範圍：

  • 向統計調查及人口普查的受訪者收集統計資料；
  • 解答有關統計調查的查詢，並就提供資料作統計調查及人口普查的事宜向受訪者提供協助；
  • 保存各統計區的設計圖、記錄及地圖，並按最新情況修訂資料；
  • 協助訓練兼職統計員及分配有關統計調查及人口普查的統計工作；以及
  • 協助督導兼職統計員。

此職位可能須要不定時工作及／或執行大量訪問職務。

薪酬：

總薪級表第7點（每月20,035元）至總薪級表第17點（每月35,040元） 

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

【CV很重要　自我介紹時忌用的15個形容詞：按此

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

  • 網上透過公務員事務局網站；或
  • 親身遞交或郵寄至「香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十一樓政府統計處人事組 」。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。
  • 申請表格可在公務員事務局網站下載，謹記在信封面註明「申請助理外勤統計主任職位」。

為加快審核程序，申請人須在申請表格詳細列明學歷及工作經驗（全部就業記錄連同受僱日期和職責說明）。如申請人沒有清楚列出以上所需的資料，其求職申請可能不獲進一步處理。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁

截止日期：2020年12月31日晚上11時59分

責任編輯：李瑩

=====

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 詳情

欄名 : 職場百科

相關文章

【大灣區】調查：逾6成在粵港青　較2年前更願意往大灣區發展
2020/12/03
【大灣區】調查：逾6成在粵港青　較2年前更願意往大灣區發展
IMD人才競爭力報告　星連續3年奪亞洲第一　港屈居亞軍
2020/11/29
IMD人才競爭力報告　星連續3年奪亞洲第一　港屈居亞軍
本港貧窮住戶失業人數達11萬　樂施會籲政府發放短期失業津貼
2020/12/08
本港貧窮住戶失業人數達11萬　樂施會籲政府發放短期失業津貼
【政府工】政府招聘180名二級私人秘書　毋須大學學歷　起薪點16,565元
2020/12/11
【政府工】政府招聘180名二級私人秘書　毋須大學學歷　起薪點16,565元
調查：大專畢業生平均入職月薪1.6萬元　醫療及製藥業起薪點最高
2020/12/15
調查：大專畢業生平均入職月薪1.6萬元　醫療及製藥業起薪點最高

最新專欄文章 更多

WFH有被囚禁感覺？調查：美64%打工仔WFH致健康問題
2020/12/19
WFH有被囚禁感覺？調查：美64%打工仔WFH致健康問題
調查：大專畢業生平均入職月薪1.6萬元　醫療及製藥業起薪點最高
2020/12/15
調查：大專畢業生平均入職月薪1.6萬元　醫療及製藥業起薪點最高
【政府工】政府招聘180名二級私人秘書　毋須大學學歷　起薪點16,565元
2020/12/11
【政府工】政府招聘180名二級私人秘書　毋須大學學歷　起薪點16,565元
本港貧窮住戶失業人數達11萬　樂施會籲政府發放短期失業津貼
2020/12/08
本港貧窮住戶失業人數達11萬　樂施會籲政府發放短期失業津貼
【大灣區】調查：逾6成在粵港青　較2年前更願意往大灣區發展
2020/12/03
【大灣區】調查：逾6成在粵港青　較2年前更願意往大灣區發展
求職招聘 就業 公務員事務局 政府統計處 政府工 人口普查 香港 灣仔

下一篇文章

WFH有被囚禁感覺？調查：美64%打工仔WFH致健康問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
小販變身大老闆　葉茂林的創業之路
小販變身大老闆　葉茂林的創業之路
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
WFH有被囚禁感覺？調查：美64%打工仔WFH致健康問題
WFH有被囚禁感覺？調查：美64%打工仔WFH致健康問題
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？