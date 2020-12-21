【政府工】統計處聘助理外勤統計主任　毋須大學學歷　起薪點20,035元

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公務員事務局公開招聘助理外勤統計主任，起薪點為20,035元，頂薪可達35,040元。有關職位應徵條件不高，申請人毋須持有大學學歷亦可申請。申請人如獲取錄，將擔任協助訓練兼職統計員及分配有關統計調查及人口普查的統計等工作。有興趣應聘職位的人士，需留意要在12月31日前遞交表格。
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申請人應徵資格：
職責範圍：
此職位可能須要不定時工作及／或執行大量訪問職務。
薪酬：
總薪級表第7點（每月20,035元）至總薪級表第17點（每月35,040元）
獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
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申請方法：
申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：
為加快審核程序，申請人須在申請表格詳細列明學歷及工作經驗（全部就業記錄連同受僱日期和職責說明）。如申請人沒有清楚列出以上所需的資料，其求職申請可能不獲進一步處理。
詳情可瀏覽公務員事務局網頁。
截止日期：2020年12月31日晚上11時59分
責任編輯：李瑩
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欄名 : 職場百科