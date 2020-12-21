▲ 人民幣國際化 有望突破美元霸權？ -

新冠疫情肆虐全球，美歐各國經濟狀況節節敗退，相反中國經濟率先反彈，可謂鶴立雞群，帶動人民幣近半年來穩步升值逾8%，強勁勢頭一時無兩，成為環球資金避風港。事實上，疫情暴露了美元壟斷環球金融及貿易結算的局限性，也凸顯了人民幣相對穩定可靠，加上近期多項利好中國經貿大事，人民幣國際化進程可望登上新台階，逐步突破美國圍堵遏制，鋪路未來突破美元霸權格局。

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「美元荒」加強國際對人民幣信心



回看今年全球大規模爆發疫情，各國金融及經貿休克，美元資金鏈一度緊張。這種「美元荒」情境在2008年金融海嘯時期也出現類似情況，反映在大規模突如其來的災難事件，美元獨霸環球貿易融資及結算系統的脆弱性，因而引起了各國的警惕，國際醒目資金湧入率先復產復工的中國，追捧人民幣資產，買股買債，人民幣從5月底破7算的低位升至近期的6.5水平，可見人行容許滙率穩中偏強似乎成為主軸，也順水推舟助力國際對人民幣的信心。相映成趣的是，在人行克制的幣策底下，反觀美國聯儲局肆意無限量寬，美滙指數反覆跌至90水平，更襯托出人民幣的可信賴性。

人民幣資產漸受國際認可



當然，要推動人民國際化，必先吸引國際市場使用及投資人民幣的興趣。雖然說易行難，不過在中國銳意打造作為國際資產配置中心，持續優化熊貓債市場，以及擴大開放資本市場，其效果近兩年來逐漸顯現。全球三大國際主流指數機構明晟、富時羅素及標普道瓊斯相繼將A股納入體系。另方面，摩根大通亦將中國政府債券納入旗下的全球新興市埸政府債券指數。截至2019年底，外資持內債規模2.3萬億元人民幣，按年增長26.7%，而外資持A股市值亦達2.1萬億元人民幣，按年飆升82%，反映人民幣資產受到國際資金的認可程度，這與中國綜合經濟實力、人民幣相對穩定不無關係。

多國央行將人民幣納入外滙儲備



事實上，中國從2005年人民幣滙率改革以來，期間雖經歷幾番波折，大致上是有驚無險穩步發展，而10年前開啟的人民幣國際化，至今已取得不凡成績。據人行最新報告，今年次季末人民幣在國際支付貨幣全球第五，佔比僅1.76%，但增長趨勢持續，84%的外貿企業積極選擇人民幣為跨境結算貨幣。此外，中國已與全球39個國家或地區簽定貨幣互換，而70多家央行亦將人民幣納入外滙儲備。國際貨幣基金組織（IMF）統計，人民幣在全球央行的儲備，從2019年末季佔比1.95%增至今年首季2.02%，次季進一步達2.05%，是2016年獲IMF納入特別提款權（SDR）貨幣籃子之初的近2倍，雖然佔比依然細小，但已位居全球第五大支付貨幣，坊間估計將可超越英日晉升第三，排在美歐之後。由此可見，人民幣已初具國際信賴，成為主要央行外儲的必備貨幣，不但國際化勢不可擋，更出現了許多有利的機遇。

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國際交易採用人民幣 有望突破美元壟斷



11月中，亞洲15國《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）成功落實，加上「一帶一路」沿綫國家在後疫經濟時代將更依賴中國經濟帶動，中國憑藉超強體量的話語權及主導亞投行貸款，可為人民幣拓展更大的舞台，在相關域內貿易結算扮演更重要角色。



無獨有偶，近期中國寶鋼與澳洲力拓簽署鐵礦石交易，將利用區塊鏈技術以人民幣交收。中國作為鐵礦石最大進口國，從此巴西淡水河谷及另一家澳企必和必拓，全球三大鐵礦企業將以人民幣與華交易，可謂「情淺意深」，日後大型商品如金屬期貨亦可以進一步以人民幣定價，甚或藉着區塊鏈數字貨幣成為突破美元壟斷的缺口。值得留意的是，俄羅斯及伊朗在美國經濟制裁下，2020年第一季度中俄過半的商品貿易已甩開美元，而中俄及中伊數以千億計石油交易亦改用人民幣，變相突破美國掌控SWIFT結算系統的限制。



無可否認，人民幣走向國際化是中國既定的環球經濟戰略，也是反映經濟實力的必然之路。在當前客觀形勢下，人民幣交易及應用空間將進一步提升，深度和廣度也會大大拓寬，未來逐步擺脱美元獨大的困局也絕非不可能。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。