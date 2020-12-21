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Don Don Donki山頂廣場店開幕優惠　GIORDANO網店全場外套低至半價

精明理財 07:00 2020/12/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Don Don Donki：山頂廣場店開幕優惠

由12月18日至1月3日，Don Don Donki推出山頂廣場店開幕優惠。

以當日收據消費滿$300或以上之顧客，即可獲贈以下精美禮品（3選1）。活動期內名額/贈品先到先得，送完即止。

  • 選擇1： 香港限量版DON DON DONKI帆布袋（12月18日起；10AM-10PM）
  • 選擇2： DON DON DONKI繪馬板 – 選擇你喜愛的寄語並掛在店內神社裝飾展示。（12月18-20日；10AM-10PM）
  • 3： 扭氣球（12月18-20日；11AM-1PM、2-4PM及5-7PM）

另外，1月17日晚上10時或之前集齊「情熱笑店 山頂廣場」及任何2間DON DON DONKI分店印花，可於優惠期內到任何DON DON DONKI分店顧客服務部換取零食小禮物一份。全綫分店各店名額60個，先到先得，送完即止。

12月18日起，於「情熱笑店 山頂廣場」惠顧5個不同的屋台食攤，即送珍寶雞串一串。印花卡可於「情熱笑店 山頂廣場」禮品換領處領取。

店舖地址 ： 山頂廣場1樓112-113號舖

營業時間 ： 上午10時至晚上10時

    點擊圖片放大

2. GIORDANO網店：全場外套低至半價

由即日至2021年1月4日，GIORDANO網店全場外套低至半價。

另外，任何購物淨價滿$500，即減$100。

購物網站

3. 大家樂：晚市外賣用八達通付款滿$100享額外9折

由即日起至12月23日，只要每晚5時後到大家樂分店（100+分店除外）買外賣，並以八達通付款即可享有以下優惠：

第1重：$100任選3款快餸
第2重：外賣滿$100額外9折

另外，惠顧老火湯小菜套餐可以$5加購是日燉湯。

優惠只適用於外賣產品，不適用於所有節日產品、聖誕火雞餐及聖誕一人便當。優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用（但可儲Club100「樂賞分」及「樂賞錢」）。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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