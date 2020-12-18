【退休規劃】調查：45%港人憂退休儲備不足 預期退而不休

▲ 【退休規劃】45%的港人擔心退休儲備不足 預期退休後仍將繼續工作

香港生活指數高，如何退而不憂是個大學問，而香港人十分長壽，退休後夠唔夠錢駛？。據施羅德2020年環球投資者研究發現，有45%的香港投資者擔心他們的儲蓄無法滿足退休後的生活所需。

該研究於今年4月30日至6月15日，就環球32個地區、逾2.3萬名投資者進行網上調查，當中包括500名香港投資者。

退休後繼續做？

有半數（50%）嬰兒潮世代（51至70歲）受訪者表示擔心在退休後會入不敷支。對比之下，表達相同憂慮的未知世代（38至50歲）和千禧世代（18至37歲）分別僅46%和40%。

面對退休收入不穩的憂慮，大部分投資者預期在退休後仍將繼續工作。非退休人士之中，近半數（46%）預期退休後的每周工作時數逐漸減少，但亦有多達3成人預期維持不變。而退休人士中，近6成（58%）預期退休後的每周工作時數維持不變，僅28%預期逐漸減少。結果顯示想像與現實有落差。

投資解決方案主管Rupert Rucker表示，在明白到人均預期壽命已比以往長之後，人們便只需按照自己的意願，在「退休後繼續工作賺取收入」、「增加用作退休的儲蓄」及「減少退休後的開支」這三個選擇中作出權衡取捨。

【退休規劃】40歲時未做好呢4件事 代表你未準備好退休？

責任編輯︰陳啟昌

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