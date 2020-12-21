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Pepper Lunch外賣優惠四重賞　外賣平台／外賣自取優惠低至7折

精明理財 10:30 2020/12/21

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Pepper Lunch推出外賣優惠四重賞，無論用外賣平台還是外賣自取服務都有優惠，優惠低至7折！

外賣平台優惠

  • 由即日起至12月31日，於foodpanda落單消費滿$150，即可享有全單7折
  • 由即日起至2021年1月3日，於Deliveroo 惠顧滿$150，即享8折

外賣自取優惠

  • 由即日起，於大食代分店外賣自取，晚上6點後全單7折
  • 在其他分店外賣自取，即送汽水，惠顧滿$250即享85折優惠

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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