Pepper Lunch外賣優惠四重賞　外賣平台／外賣自取優惠低至7折

Pepper Lunch推出外賣優惠四重賞，無論用外賣平台還是外賣自取服務都有優惠，優惠低至7折！

外賣平台優惠

外賣自取優惠

由即日起，於大食代分店外賣自取，晚上6點後全單7折

在其他分店外賣自取，即送汽水，惠顧滿$250即享85折優惠

撰文：hket小編

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