Pepper Lunch外賣優惠四重賞 外賣平台／外賣自取優惠低至7折 精明理財 10:30 2020/12/21 分享： Pepper Lunch推出外賣優惠四重賞，無論用外賣平台還是外賣自取服務都有優惠，優惠低至7折！ 外賣平台優惠 由即日起至12月31日，於foodpanda落單消費滿$150，即可享有全單7折 由即日起至2021年1月3日，於Deliveroo 惠顧滿$150，即享8折 外賣自取優惠 由即日起，於大食代分店外賣自取，晚上6點後全單7折 在其他分店外賣自取，即送汽水，惠顧滿$250即享85折優惠 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝ 提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 詳情 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐 今日 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐 Mini Friday限時港人優惠 身分證有852其中一個數字 可享主菜買一送一優惠 今日 Mini Friday限時港人優惠 身分證有852其中一個數字 可享主菜買一送一優惠 【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介 2020/12/18 【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介 魚米家節慶盆菜低至63折 4至5人盆菜只需$655 2020/12/18 魚米家節慶盆菜低至63折 4至5人盆菜只需$655 晚上6時後買Triple O's外賣 滿$100即享8折 2020/12/18 晚上6時後買Triple O's外賣 滿$100即享8折 著數優惠 外賣 Deliveroo foodpanda