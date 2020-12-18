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【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介

精明理財 18:03 2020/12/18

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又到聖誕！又到聖誕！趁着聖誕節為親友送上祝福或交換禮物，如何選擇符合預算又實用的禮物是一門大學問。本網為大家挑選了多款聖誕禮物，送禮自用也合適！

【延伸閱讀】【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠　$240歎2人外賣套餐

VS沙宣頭髮造型夾　$249至$639

如果大部分交換禮物都是女生的話，可考慮購買頭髮造型夾。根據豐澤的網站，VS沙宣的捲髮器或直髮器價錢介乎249元至639元，可因應交換禮物的預算而選擇不同的造型夾，讓大家靚靚過聖誕。

駱駝牌暖水壺　$229至$299

冬天雖冷，何不送上暖水壺讓親友過一個窩心的聖誕？標榜香港製造的駱駝牌暖水壺採用玻璃膽，保溫能力更佳長達12小時，懷舊外型配以搶眼顏色，可說是內外兼備。根據友和YOHO的網站，駱駝牌雙層真空玻璃膽保溫瓶（450ml）價錢介乎229元至299元不等，更有多款顏色及花紋可供選擇。

德國寶多功能UV消毒盒　$498

新冠肺炎疫情持續，防疫及消毒用品非常重要。德國寶多功能UV消毒盒可以進行UV-C紫外綫全方位高效殺菌，可放置手機、眼鏡、鎖匙及首飾等物件。USB一插即用，無論在家、辦公室都非常適用。多功能UV消毒盒的建議零售價為498元。

THECOOPIDEA VINLY 迷你無綫揚聲器　$168

THECOOPIDEA VINLY迷你無綫揚聲器的設計模仿黑膠唱盤機，外型非常可愛，更設有白色、粉紅色以及綠色選擇。LOG-ON現時更推出優惠，由原價199元減至168元。

UNIQLO HEATTECH 毛毯　$399至$499

UNIQLO HEATTECH毛毯去年在日本推出後，有日本網民指披上10秒即暖，隨即掀起搶購潮。根據天文台的天氣預報，本周末的氣溫低見攝氏12度，絕對是宅在家追劇的恩物。UNIQLO HEATTECH毛毯設有單人及雙人版本，售價分別是399元及499元。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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