Netflix驚慄韓劇《Sweet Home》人性困獸鬥 《怪奇物語》特效團隊參與打造荷里活級怪物

▲ Netflix韓劇《Sweet Home》涉及大量視覺特效，製作費超越《屍殺朝鮮》。

新上綫的Netflix原創韓劇《Sweet Home》，跟熱爆日劇《今際之國的有栖》一樣是漫畫改編的生存驚慄劇，講述只顧打機的隱世廢青，在充滿死亡威脅的世界重拾求生意志。

此劇透過怪物反照人性的美善與醜惡，氣氛詭異，大灑金錢製作荷里活級數數碼特效，把漫畫中各式駭人的怪物恐怖呈現，驚嚇指數甚高。

▲ 李到晛飾演的李恩赫，頭腦冷靜，成為倖存者中的領袖，計劃如何對抗怪物。

南韓近年炮製的喪屍電影《屍殺列車》、劇集《屍戰朝鮮》製作可觀緊張刺激也有人性反思，在世界大受歡迎，但同一題材拍得太多，觀眾也會麻木。全新製作的Netflix原創劇《Sweet Home》就不再拍喪屍，而是炮製出大量嚇人的怪物。

▲ 製作人重金聘請荷里活特效公司，把網漫原著的怪物立體呈現 。

如首兩集，便出現了高個子大頭長舌怪，以及有千里耳但只得半個頭臚的怪物，還有可以把超巨眼球像天綫般伸出方便獵食人類的怪物。牠們不但樣子猙獰，還有很強的再生能力。

網漫改編 慾望激化人類變怪獸

韓劇《Sweet Home》改編自金坎比、黃英璨原著的人氣網漫。它以2020年為背景，講述一個拒絕與外界溝通的18歲高中生車賢秀（宋江飾演），失去家人後，獨自搬到破舊的公寓裡居住。他在原本決定要自殺的那天，眼見可怕的怪物紛紛襲擊自己與鄰居，即被激發起求生意志，與其他倖存的居民一同對抗怪物，守護家園。

▲ 李陣郁飾演的爛面殺手邊尚昱，跟朴珪瑛飾演搖滾少女尹智秀，是對抗怪物的中堅分子。

作品設定是人類的慾望會使他們成為怪物，故事當中每個人都有極端個性，因而怪物化後外形各異。同時，怪物化的過程長短也各有不同，有人甚至能用意志力抑壓自己怪物的一面。男主角車賢秀在首集便已有怪物化的跡像，但他卻能抑壓自己的黑暗面，聽從冷靜青年李恩赫（李到睍飾）的指揮，與殺手邊尚昱（李陣郁飾）等人組成殺怪物小隊。

每集製作費達1,872萬港元

此劇共10集，由拍過韓劇《鬼怪- 孤單又燦爛的神》及《太陽的後裔》的李應福執導，並由著名的Studio Dragon製作。韓國傳媒報道，其製作費高達每集240萬美元（約1,872萬港元），比古裝喪屍劇《屍殺朝鮮》更高。前期製作與拍攝，就分別長達8個月的時間。

▲ 高允貞（前）飾演患有哮喘的朴宥莉，在團隊中負責治療與包紮，帶著弓箭擊退怪物。

為呈現故事中十多層高舊樓「綠之家」，製作組特別打造出總計超過一萬多平方米的大規模拍攝場地，又找了屋齡逾30年的舊式大廈來進行拍攝，盡力營造出最真實的光影變化和整體氛圍。

劇集節奏明快、緊張懸疑。除了官能刺激外，每集也會揭開一些角色的背景，如車賢秀當初成為隱蔽青年，原來跟他讀書時常被欺凌有關，再加上跟家人難以溝通，因此覺得人生毫無意義，直至他發覺要奮力營救大廈內的小朋友，終找到生存的理由。

▲ 故事以一幢殘破舊樓為背景，當中的居民面對危難時人性的光明與黑暗盡現。

此劇主場景是一幢殘舊大廈，居民眾多，既臥虎藏龍，但同時也人心難測。在危難前，有人無私有人自私，再加上人人有機會突然變怪物，所以更加驚心動魄。

▲ 李施昤在劇中展現結實身材和一身充滿綫條美的肌肉。

女拳手李施昤爆肌演出

劇集版《Sweet Home》加入一個原著沒有的角色，那就是由李施昤（前譯：李是英）飾演的消防員徐伊景。

這位女消防員外表嬌美，但有一場戲卻看到她有一身完美結實身材。原來她曾任專業拳手，在開拍前更特別花了6個月做重訓和高強度的動作訓練，因此在鏡頭下她的背肌和膊頭肌肉都顯得非常結實，再加上矯健身手，非常吸睛。

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《怪奇物語》特效公司助陣

作為面向全球觀眾的恐怖驚慄劇集，看得出《Sweet Home》不惜工本炮製視覺特效，導演李應福說差不多每一場戲都用上CG，也因此製作人不但請來曾負責《陽光先生》及《鬼怪- 孤單又燦爛的神》的韓國Westworld特效公司，還邀得在荷里活專門設計怪物機械人等的Legacy Effects（《阿凡達》、《復仇者聯盟》）以及Spectral Motion（《怪奇物語》及《天魔特攻》），把漫畫中形相多變的怪物呈現。

除了動用荷里活視覺特效團隊外，製作公司還請來韓國知名編舞家金雪珍參與設計怪物們的動作。曾在美國真人騷展現驚人的蜘蛛動作的美國恐怖電影演員Troy James也有份拍此劇，而他扮演的正是蜘蛛怪。