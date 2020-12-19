【移民瑞士】港女生為安穩移居瑞士開中餐館 物價稅率雖高 社福制度比香港完善

▲ 【移民瑞士】港女生為安穩移居瑞士開中餐館 物價稅率雖高 制度比香港完善

香港女生Nicole中學畢業後不久，便到瑞士修讀3年制酒店管理課程，畢業後曾回港工作，2011年得到瑞士工作機會，便在那裏定居，與同樣來自香港的伴侶開中餐廳。當地生活是否如想像中美好？不妨聽她現身說法。

瑞士生活安穩

Nicole在瑞士留學期間，已深深感受到當地生活比較安穩。「唸完書回港後，我從事酒店工作，但人工較低，而且2萬港元只可租約400呎單位，好像以自己能力未必能安穩地生活。但在瑞士，我不用煩惱買樓，所以想過來試一試。」原本不打遠長期逗留的她，卻慢慢在當地建立自己的人生。

▲ 在當地修讀酒店管理課程。

在許多人心目中，瑞士物價高，樓價想必也是天價。原來不同城市的房租和樓價都相差甚大，以三房一廳單位為例，大城市如日內瓦、蘇黎世，月租由2,500瑞郎（約2.2萬港元）起跳，小城市約1,100瑞郎（約9,600港元）起。樓價差距亦大，以同樣三房一廳單位作比較，大城市約50萬至150萬瑞郎（約440萬至1,300萬港元），細城市約50萬至90萬瑞郎（約440萬至790萬港元）。

▲ Nicole 曾租住小城市 800 呎單位，3 房 1 廳月租 1,480 瑞郎 (約 12,600 港元)。

瑞士人工高 同時物價亦不低

瑞士人工高，但Nicole提醒，這裏的物價、稅率也不低。「舉個例，以扣稅前計，餐飲業最低工資為月薪3,470瑞郎（約3萬港元），細城市的一般上班族月薪約4,000瑞郎（約3.5萬港元），大城市可達約6,000瑞郎（約5.3萬港元），但扣除養老金、稅項後，移居人士分分鐘少三分之一人工，當然這亦視乎年紀、婚姻狀況、小孩數目等因素而有所調整。」

Nicole又舉出生活費用給大家參考：

一般餐廳主菜約18至40瑞郎（約157至350港元）

一頓麥當勞快餐約9.9瑞郎（約87港元）

兩小時車程的單程火車車費約50瑞郎（約438港元）

12隻雞蛋約3瑞郎（約26港元）

一隻雞約12瑞郎（約105港元）

▲ 雖然當地人工較高，但物價並不便宜。

投資移民不包括買房地產

瑞士有8種授予外國人的居留證，比較常見的是居留證L、居留證B和居留證C。

居留證L是短期居留證，批予因特定原因而在瑞士逗留少於1年的非歐盟國成員的外國人士，如果因工作需要，僱主便需要替僱員申請。持居留證L滿一年後可轉居留證B，亦即長期居留證，需要在當地工作、讀書或投資，並每年續簽。如是投資移民，投資額需最少250萬瑞朗（約2,200萬港元），而且投資房地產不算入其中，要能證明有經濟活動及為地區帶來就業機會，就業職位數量則視乎州政府訂立，申請人成功申請後，其配偶和18歲以下子女亦可獲得居留證B。

而持居留證B並無間斷地在當地居住滿10年後，加上經過語言（法文、德文、意大利文和羅曼什語）、瑞士文化歷史等方面的考核，就可以申請居留證C，亦即永久居留證。

Nicole以居留證L到瑞士工作，後來以居留證B定居，創業後仍繼續獲續簽居留證B，而無任何經營或盈利條件，不過必須先讀一個月朝八晚五課程，考取經理牌照包括衞生、會計、酒牌及相關法例等。不過Nicole亦提醒，近年瑞士已收緊政策，現在已未必可行。

▲ 瑞士屬於內陸山地國家，假日出外遊玩有不少好選擇。

養老金制度比港完善

瑞士屬於內陸山地國家，包含了阿爾卑斯山、瑞士高原及侏羅山脈三部分，環境十分優美。「當地環境美就一定的了，但最吸引我留下來，是這裏制度比香港完善。雖然稅率高，但養老金不錯，若你一直有工作，一對夫婦65歲後每個月可拿約2,500瑞郎，當然這亦視乎人而定，但起碼不用擔心退休生活。」

另外，她又指出到瑞士一落地就要買醫療保險。她選擇了「2500計劃」，亦即每年首2,500瑞郎（約2.2萬港元）醫療費用自己付，其後不論危疾、癌症、手術等醫藥費會全包，月費跟年齡、身體狀況、當地市場供需而調整，最便宜時她月付150瑞郎（約1,300港元），現在則已升至300瑞郎（約2,600港元）月費。

▲ 小城市風光甚美，樓價亦比大城市便宜許多。

教育制度以德國為藍本

對於有意移民瑞士人士，Nicole有如此的想法：「若你到一定年紀又沒有高技能，便要思考自己技能和學識是否可支撑自己生活？好多人會想，去到當地有手有腳肯做就可，香港人反應快轉數高，洗碗都可有幾萬元，但你有開支和交稅，你的年齡和體能是否可一直洗碗下去？」

但她卻不諱言，若為小孩而移民是好事。「瑞士的學制是以德國學制為藍本，學制由淺入深，小時候基本上沒甚麼功課測驗，跟亞洲的恰恰相反。學校在高中時就會根據學生的選擇，而決定繼續升學還是參與學徒計劃，一邊讀你選擇的專業一邊工作。我覺得學制最重要而亞洲教育一直都忽略的一點，就是照顧好這一群對將來還很迷惘的學生。」

▲ 瑞士有不少旅遊勝地，例如東部阿羅薩。

她更開設了Facebook專頁「瑞士。小確幸travel in the paradise」分享移居瑞士的資訊，

【原文︰80後女生為安穩移居瑞士 開中餐館分享小確幸生活】

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