物流行業發展的大趨勢︰綠色+數字化

網購流程近年發展愈見成熟，由選購商品，到支付及收貨，整個過程可以最快在半個小時至一個小時內完成。這強大的能力除了依賴完善的網購系統之外，物流也擔當著不可或缺的角色。在新冠肺炎疫情下，封城或居家令等措施的實行，也讓消費者加速適應網購，更多用戶選擇通過線上平台購買日常生活所需，令物流顯得額外重要。

同時，伴隨著網購及物流的發展，菜鳥作為物流網絡也十分重視妥善處理包裝及減少浪費，這都是值得深思的課題。

阿里巴巴於2013年成立了菜鳥網絡，為全球物流行業建立一個生態系統，讓物流公司加入平台參與整個行業智能化轉型，達到提效降本，加強貨物順暢流轉。

菜鳥並不是一家傳統意義上的物流公司，而是一個開放的平台，成立至今已連接起中外3,000家物流合作夥伴與300萬位速遞員，包括中國物流前15強與全球前100強。這個平台集合各公司與線路的實時數據，讓商家可以選擇最經濟及高效的配送方式。

規劃路線減碳排 以技術創新應用到最後一公里

中國電商發展領先全球，但零碎分散的物流網絡成為提升物流時效的一大挑戰。在中國的各個市縣，不難看到快遞小哥在街邊處理堆積如山的包裹，在其中翻撿快遞，急著派送。

那麼菜鳥是如何以更環保及更可持續的方式來革新物流行業呢？答案就是數字化，就像手機操作系統為全球智能手機製造商提供服務一樣，菜鳥也在打造一個開放的智能化系統，從電子面單到數字清關，為全球的物流公司提供數字化服務。

菜鳥也在物流業的「最後一公里」配送上作出了不少新嘗試，包括借助機械學習，對消費者需求作出預測及分析，從而在最接近消費需求的地區設置物流網絡，減少貨物的運輸時間；另外亦透過物聯網及大數據，利用算法為速遞員提供最佳的配送路線，減低碳排放。

近來，一輛長1.5米，寬0.9米的物流機械人「小G」更在不知不覺間成為了杭州「景點」之一，從菜鳥驛站裝上快遞包裹後，自動駛入附近的社區，利用360度的感應裝置避開人群與障礙物，消費者只需走近並在「小G」上輪入取貨碼，便可從對應的櫃內取走自己的包裹。雖然這並不是甚麼驚天動地的技術，但卻是把創新及技術帶到消費者的日常生活，產生最真實的應用場景。

至於在物流倉存方面，除了遍佈各處的感應裝置，菜鳥還為每座倉儲安裝鏡頭，為每輛貨車甚至包裹配備GPS定位，菜鳥計劃讓物流從點到點的每個細節都實現數字化，這對中國2.09萬億美元規模的電商市場來說，或許會帶來更多巨變。

攜手行業夥伴 致力推動環保物流

綠色環保是物流業的一大課題，菜鳥2017年啟動「回箱計劃」，並積極聯同物流業界及公益組織，在中國各地展開快遞紙箱回收工作。據行業調查機構第一財經商業數據中心早前發佈本年度《綠色雙十一行動白皮書》，盤點菜鳥網絡、阿里巴巴商家夥伴及電商消費者在今年天貓雙11全球狂歡季期間共同合作的綠色措施成果，其中包括但不限於：

於中國約8萬個菜鳥驛站和快遞站點，在14日內回收超過1億件快遞包裝物，整理過後可供再使用；

菜鳥網絡「電子面單」服務，助快遞行業在11月1日至14日期間節省超過22億張紙，在過去5年多，累計節約4,000億張紙；

菜鳥網絡聯同500多個中國及海外商家投入使用約399萬件生物基環保快遞袋，估算減少7.9萬公斤的塑膠使用量；

透過智能裝箱算法為超過1,200萬個包裹「瘦身」，讓紙箱的使用更具效率；

使用原箱發貨以及活用「拉鏈式紙箱」減少封箱膠紙使用量，所節省的封箱膠紙總長超過8,600萬米，足以環繞地球2個圈。

國際物流市場規模龐大，在電商市場的高速發展下，不論是境內或者跨境物流的需求正在急劇上升。為了行業能有序的發展，物流數字化與綠色環保物流這兩大範疇可確保行業能朝著可持續發展的方向成長。作為阿里巴巴旗下企業，我們堅守「讓天下沒有難做的生意」，同時亦有責任為行業和未來出一分力。