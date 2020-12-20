▲ 【儲蓄保險】用儲蓄分紅保單增值財富 「回本期」有冇得計？

新冠肺炎疫情重創經濟，各國實施寬鬆的財政及貨幣政策以刺激經濟，令利息長期處於低水平。為了爭取較高回報，同時不想承擔太多投資風險，讀者林小姐想選擇用分紅保單作財富增值用途，回本期到底是長是短？回報有否保證呢？

保單分紅回報波動性大

保險學詞彙並不存在所謂「回本期」，反而跟退保費用及退保價值有莫大關係。很多派息分紅的產品都是以保單合約作為藍圖，簡單而言退保費用是「毁約費」的一種概念，於保單初期退保，費用愈高，相反在合約期滿時退保，費用為零。當保單內的退保價值足夠支付退保費用而且超出所繳付的保費成本，我們便可得出結論，這份保單已成功「回本」。

要深入探討保單的回本期，背後因素多不勝數，包括保單的保證現金價值、派息率、分紅機制、保險費用、理賠經驗、退保費用等。保單所產生的分紅回報卻有很大的波動性，因為當保險公司收取客戶所繳納的保費後會作出相應風險性投資，包括股票、債券、物業、私募基金、商品等等。

由於所產生的都不是保證回報，所以也難以給予保單持有人保證的分紅派息政策，但這種分紅保單卻有獨特優勢，保單持有人不需要負擔任何投資風險並全數轉移予保險公司，即使保險公司某年投資失利，分紅派息率頂多為零，而不會出現負數情況。

若預期市況不穩或波動性將會擴大，這種投資通常會吸引「懶人投資」、對投資市場不感興趣、甚或不想承擔高風險的投資者使用。

參考保險公司分紅實現率

綜觀以上的可變因素，分紅保單的回本期是難以固定不變的。當然讀者也可透過直接比較「保證現金價值」來決定回本期的長短，但純粹用倚靠這方法通常會長達20年或以上。

近來接獲不少讀者查詢，大部分有提出保單建議書內顯示的總退保價值於第八年已超過所繳付的總保費，是否代表已「回本」，筆者認為其實不然。因為建議書內的數字只是「預期性質」，將來有機會可加可減。

為了令保單持有人有更清晰的回報路綫圖，保險條例在近年來作出相應修改，規定建議書內必須顯示退保價值的「悲觀及樂觀情境」，悲觀的話回本期較長，相反樂觀的話回本期較短。客戶在投保前也可以先參考保險公司於官方網頁所披露的「過往分紅實現率」，如實現率達到甚至超過100%，代表以往的建議書數字已達到預期要求，即「含金量高，吹水成分較少」，從而幫助讀者判斷性價比高的理財產品。

【儲蓄保險】失業需要現金周轉 從保單拎錢借錢可行嗎？

【原文︰儲蓄保單分紅 回本期難固定】（收費文章）

============

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】https://bit.ly/36SseGH