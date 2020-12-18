▲ 中芯國際技術猛將梁孟松辭呈 揭示台海兩岸技術人才較勁

中國半導體產業龍頭中芯國際（00981）今年頭如坐過山車，年初開始籌備在A股上市，令中芯國際股價一直往上衝，衝高至歷史高位逾40元水平。其後上市成功，大批投資者獲利，加上美國政府使出制裁招數，令中芯國際股價一下子跌落凡間，現在在20元水平左右上落。

這個星期中芯卻因為一宗人事委任案，引發了一場茶壺風暴，也讓人深思華為創辦人任正非的一句話：

「晶片製造中國世界第一『在台灣』的意義。

中芯梁孟松辭呈耐人尋味

話說中芯國際在本周二召開董事會，議決委任台積電前高層蔣尚義回巢出任公司副董事長。但豈料同為台積電身的聯席首席執行官梁孟松，對公司未有知會他便公布委任案，感到不滿及不被尊重，在臨時董事會上提出書面辭呈。

網上更流傳了梁「辭職歸去」的信函，大談自己在中芯效力都只是想為中國半導體產業發展出一分力云云。

中芯正核實梁孟松真實辭任意願

不過，外人從食花生角度看，蔣尚義本身就是資歷較梁深厚，加上兩人都曾經在台積電工作，雖然負責的職務不同，但蔣以往在台積電也是較梁高級，今次梁又再被蔣領導，內心的不快便再次爆發出來。

這些工程師的脾氣外人就是無法想像。薑餅人覺得最有有趣就是中芯的回應：「公司正在核實他真實辭任的意願。」這反映梁是在耍脾等候蔣慰留嗎？

對於梁去蔣進，業界意見不一。

管技術與管方向 誰更重要

Bernstein稱，中芯國際最近的技術進步都可以直接歸功於梁孟松，雖然蔣尚義加入是好事，但據報他一直只管大方向及策略，但梁孟松一直親自帶領中芯的技術開發。

Bernstein認為梁孟松的離職影響較大，合作無間的團隊不能以金錢換取，憂慮中芯國際未來的技術進步可能會受挫。

梁孟松作風獨行獨斷 中芯空降要員旨在管住他

但在中國網絡則有半導體業者對梁辭職嗤之以鼻。這封網絡投書說中芯過去幾年的發展不盡是他的功勞，而他也未能及時為中芯啟動7納米製程的生產； 更說他在帶領團隊上獨行獨斷，蔣的空降就是要好好管住他。

二人之爭到底結局如何尚待下回分解，但堂堂中國晶片代工龍頭的中芯國際，到今天還是要依賴台積電的舊將來面對美國封殺下的逆境。這也反映出中國在半導體產業方面仍然受制於人的現實，當局不斷強調要把半導體產業做上去，其實也就是明白自己仍然落後於人，在晶片代工高端製程如7納米仍然缺席。

中國設計晶片世界領先 誰的是哪個地區

大家若不善忘的話，就會記得台積電趕在九月中美國實施禁運前，向華為出貨約1000萬夥最新5納米製程的麒麟9000晶片，以供Mate 40系列手機使用。事實上，華為作為一個無晶片廠的晶片設計公司，麒麟系統晶片的技術已拍得住蘋果及高通驍龍。

但任正非在十一月時說，當前中國在設計晶片已經步入世界領先，華為目前累積了很強的晶片設計能力；晶片的製造，中國也是世界第一，「在台灣」。

現在台積電已在為蘋果、高通及華為在生產5納米製程的晶片，是全球第一大的晶片代工廠。南韓三星緊隨其後。

中芯獲國家支持 也要輸入人才

但由於三星本身也有經營多項電子產品，不少廠商都選擇台積電作為夥伴。

今次蔣梁之爭，背後反映出的是即使有國家做靠山的中芯，也要依賴台灣的人才來向前邁進。

但現在中芯面對的問題不是錢和人能解決，因為生產7納米製程晶片的EUV光刻機，在美國禁制下根本無企業敢賣給中芯。若沒有生產設備，中芯的未來都只會是空談。