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【滙豐不派息】滙豐恢復派息但高息不再？ 高息之選有優先股及債券

收息攻略 13:19 2020/12/18

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英倫銀行上周表示容許英國的銀行包括滙豐  （00005）  、渣打集團  （02888）  恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。消息一出，滙豐股價並沒有得到提振。不少大行卻預測滙豐的6厘高息歷史不再。滙豐普通股可以不派息，不妨考慮滙豐的高息優先股及永續債券。

大行對滙豐後市預測，按【下一頁

滙豐優先股︰6.18厘

滙豐銀行普股通今年暫停派息，優先股一切照舊。HSBC 6.20% Non-Cumulative Dollar Preference Shares，Series A（HSBC.PRA）優先股的現時股息率為6.18厘，低於發行股票時的票息率6.2厘，每季派息一次，最近期派息為0.388美元。此股在紐交所上市。

美國政府會對交易產品收取30%股息稅，不過如果購買滙豐的優先股，就不用擔心回報被吃掉。再者，此股的股價在過往五年一直維持在26美元以上，現價25.1美元仍然很吸引。

滙豐永續債券︰5厘

滙豐發行的「HSBC 6.000% Perpetual Corp（USD）」是一款可贖回永續債券，債券評級為惠譽「BBB」，屬投資級別，該債券的票面息率為6厘，每半年派息一次。

債券在2017年5月22日發行，贖回日期是2027年5月22日，然後每5年可再作贖回，贖回價為票面值100美元。fundsupermart網站上截至今日1點的資料，該債券現價109.455美元，到期收益率為5.35厘。

要留意的是，滙豐這款永續債券具有彌補虧損（Loss absorption）的特點，根據債券的發行資料，當一級資本充足比率低於7%時，會強制觸發彌補虧損條款，屆時投資者手上的債券將會被強制轉換成銀行新發行的普通股，轉換價為每股3.4799美元（約26.98港元）。

不過，截至2020年6月底，匯豐的一級資本充足比率達18.3%，離觸發條款有相當的距離。

 

責任編輯︰陳啟昌

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