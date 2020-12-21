抗疫長期戰！做足準備保持健康

全球各地及本港新型冠狀病毒病疫情持續，在經過接近一年的抗疫過程後，市民早已嚴陣以待，不論在自身健康抑或防疫物資儲備方面都已較一年前有更充份的準備對抗疫情。

疫情由2020年初爆發至今已接近一年，宏利於2020年10月中旬以網上問卷形式訪問了過千名香港市民，發現疫情下市民更注重自己的健康情況，例如有72%受訪者表示自己飲食變得更健康，另有逾半受訪者指自己運動量較以往增加。

港人預期疫情仍會持續一年或以上

疫情初期防疫用品供應極之緊張，即使市民願出高價仍難以買到口罩，其他衛生產品亦一度被搶購一空。新常態下，市民已習慣戴口罩出門，而且汲取了之前的經驗，不少市民家中都儲備了一定數量的防疫用品。調查便指出，有35%市民的口罩數量夠用3至6個月，更有27%受訪者指足夠使用半年或更長時間。

在口罩以外，消毒搓手液或消毒紙巾亦幾乎已成為市民外出必備的防疫用品。有超過一半受訪者相信，在未來至少一年仍要繼續使用消毒搓手液及消毒紙巾，有31%受訪者更認為即使疫情過去，這些消毒用品將成為生活一部分。上述調查結果顯示，大部分港人預期疫情將持續一年或以上。

另外，受訪者使用政府發放的10,000元現金的取態亦顯示出港人對健康之關注，近半受訪者將資金用於購買與健康相關的產品，在四個消費選項中排名第二，其中購買消毒用品佔35%。

留家抗疫仍需保持運動量

適當運動有助增強抵抗力，加強抵抗病毒的本錢，而宏利健康管理計劃ManulifeMOVE的數據或可給我們一點啓示。ManulifeMOVE透過手機應用程式記錄會員的步數變化，在疫情較嚴重的二月、三月及七月期間，會員平均步數較去年同期少，反映他們傾向留在家中減少外出；但當疫情緩和，如11月上旬第四波疫情爆發前，會員活動量明顯增加，可見大家會把握疫情回穩的時機，積極多做運動，提升活動水平。

鑑於第四波疫情，市民會盡量減少外出。不過，即使大家留家抗疫亦不代表難以持續運動，現時不少網上影片均有教授如何在家運動，內容各適其適，市民可按自己的需要及能力，揀選適合的影片，跟隨學習鍛鍊身體。

疫情為全球帶來重大挑戰，並同時喚醒了大眾對自身健康的關注，市民較以往更加意識到如要保持健康必須多管齊下，定期做運動之餘，也要保持健康生活習慣，提高自身的抵抗力。

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