【銀行股】憧憬中銀香港估值修復 預測2021年5.3厘股息率

英倫銀行上周表示容許英國的銀行包括滙豐 （00005） 、渣打集團 （02888） 恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。滙豐是不少散戶的收息股份，不過，就算滙豐計劃恢復派息，不少大行卻預測滙豐的6厘高息歷史不再。

大行對滙豐後市預測，按【下一頁】

想買銀行股收息，除了滙豐，另一間發鈔行中銀香港 （02388） 是高息之選，預測2021年股息率約5.3厘，預料在滙豐恢復派息後，券商勢將逐步調升包括滙豐及中銀在內的香港銀行股每股派息。

此外，中銀現價2020年預測PB約0.88倍，回顧中銀上市至今，據彭博紀錄券商預測資料，歷年平均當年度預測PB約1.64倍，即是中銀現價預測PB僅及歷年估值約54%，而最高及最低估值水平分別約2.58及0.72倍，反映中銀若逐步進行估值修復，股價仍有接近1倍的上升空間。

高盛上周就中銀發表研究報告，按示由於香港銀行同業拆息下跌，導致本地銀行股淨息差有所降低，但運營費用下降及信貸虧損減少，因而將中銀今明、兩年盈利預測上調2%及1%，目標價也相應由30元升至31.1元。

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