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行山變買樓！黎諾懿分享首次置業經歷 嘆港樓價高難上車

理財規劃 15:52 2020/12/18

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行山變買樓！黎諾懿分享首次置業經歷 嘆港樓價高難上車

戲內戲外都是暖男好爸爸的黎諾懿，結婚近6年仍是租樓一族，他慨嘆香港樓價之高，根本無法負擔，因此沒有打算在港置業。黎諾懿分享了7年前曾經買入元朗的物業、初嚐當業主的經歷，首次置業便獲利亦與太太有關。

【炒股曾輸近百萬 黎諾懿反思：認知愈多，賺錢能力愈高！（有片）︰按此

行山變買樓 首次置業無心插柳

買樓為人生大事，不少準業主事前做足準備，黎諾懿首次置業只是無心插柳。黎諾懿與當時仍是女朋友的太太到元朗行山，走到某處覺得景觀非常漂亮，戲劇性地碰巧有地產經紀經過，告知該處日後會建6幢住宅。他們二人告知經紀，若願意減至理想價位即落實購買，結果讓他講價成功，以心水價錢買入單位。

回想這個置業經歷，黎諾懿表示當時更被女友笑指「你好像買菜一樣，這是買樓」。這個買樓決定看似兒戲，實情是黎諾懿考慮周全，知道自己有足夠能力負擔始買入單位。不過，當單位即將完工時，女友發現單位景觀可看到遠處的山墳，覺得不理想提議出售單位，最終獲利。

黎諾懿結婚至今仍與家人租樓住，指自己無法負擔香港的樓價，未有打算在香港置業。由於他篤信風水，故認為租樓住亦是一件好事，可不時更換居住環境，為生活增添一些趣味。

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港樓難負擔 對海外物業感興趣

雖然無心在港置業，黎諾懿對海外物業相當感興趣，更有打算投資海外物業。他解釋，投資最主要是視乎回報率而定，他舉例指澳洲買樓的回報率可達5厘、6厘；而香港僅1至2厘的回報。至於揀選國家或地區方面，他會選擇可以到當地居住或玩樂的地方，如日本、澳洲。

另外，有不少家長喜歡為子女未來的生活籌謀打算。本港樓價高企，靠一己之力難以「上車」，不少父母會協助子女買樓。不過，育有一子的黎諾懿斷言自己不會幫兒子買樓，因為自己也沒有家人幫忙，故沒有打算協助兒子置業。

記者：曹佩鈞

場地提供：Vspace Prime

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欄名 : 理財Star Talk

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