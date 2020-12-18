  • 19°C
香港時間 : 20201218日 (五) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

炒股曾輸近百萬 黎諾懿反思：認知愈多，賺錢能力愈高！（立即睇片）

理財規劃 15:52 2020/12/18

分享：

娛樂圈「暖爸」黎諾懿不時在社交網站分享與兒子的生活點滴，身為一家之主，他除了以演藝活動賺取收入外，亦有投資昐為財富增值。黎諾懿曾因投資股票而損失近百萬元，但損手經歷未令他氣餒，讓他明白「你認知愈多，賺錢能力愈高」，更轉化成日後深入了解和認識各種投資產品的動力，實行「先求知再投資」。

從不借貸不拖卡數 重視儲錢習慣

黎諾懿重視儲蓄習慣，或與他的成長過程有關。黎諾懿出身於基層家庭，父親因病逝世後，母親獨力撫養3個兒子長大，曾因經濟問題而申領綜援，令他了解儲蓄的重要。

他不諱言錢非常重要，但他奉行「應使則使」原則，既不會胡亂揮霍，也不會過份節儉地生活，亦不主張先使未來錢，「（我）沒有拖欠過（信用）卡數……可能你現在問我如何借錢，我也不知如何借，我沒有借過錢。」

炒股損手 反思「輸錢皆因贏錢起」

談起投資，黎諾懿對港股、美股、外幣以至債券都有認識，認為投資應量力而為，但他年輕時候在投資市場亦交了不少「學費」。年少時，黎諾懿曾在股票市場虧損近百萬元，這次經歷讓他日後投資上更審慎。

「年輕時候都喜歡用最少的錢賺最多的錢，當時很流行消息股或者仙股，可能幾仙買回來後來升至1、2元。」黎諾懿沒想到這些贏錢的經歷反倒成了輸錢的契機，更讓他曾損失近百萬元。「輸錢皆因贏錢起，因為你曾經贏過錢，你有信心在該件事上贏更多錢，所以亦令自己輸了錢。」

【行山變買樓！黎諾懿分享首次置業經歷 嘆港樓價高難上車：按此

投資輸近百萬經歷 成裝備自己契機

損手經歷讓黎諾懿反思自己的不足之處，之後加緊學習投資知識，他認為「每個地方都可以賺到錢，但視乎你對事情的認知有多少。你認知愈多，賺錢能力愈高。」此後投資前，他都會先了解投資產品及公司的背景。黎諾懿指，不少人投資產品時只著眼風險高低，卻未有了解當中的成份；他認為知道所投資的基金如何組成，便可因應市況而改變投資策略。

隨着歲數增長，黎諾懿近年投資態度亦愈趨謹慎，以投資債券、基金為主，因為回報率較高但風險較低。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

收息VS升值？轉投科技股有得解

不少港人鍾情投資收息股，黎諾懿亦不例外，曾經買入收息股投資，惟近年已改為投資科技股或優質股，因為股票升值所帶來的回報遠勝收息。他假設滙豐 （00005） 有6厘息，但買入阿里巴巴 （09988） 或騰訊 （00700） 一年的回報已多過滙豐的派息。他坦言，在自己仍有賺錢的能力時，會希望可以獲取更多的回報。

今年3月環球因新冠肺炎疫情大跌市，黎諾懿坦言不敢過於進取，只進行了少量投資。在跌市的時候，仍有閒錢投資，全因他堅持自己手上要起碼有一部分的資金可作靈活調動。他透露自己喜歡靈活度較大的投資產品，即使在短時間內要拿一筆錢出來，也不會感到吃力。由於有充足的流動資金，讓他可把握3月大跌市的良機投資。

由於環球市況不穩，黎諾懿實行現金為王（Cash is King）的策略改持現金。即使手持現金，他亦沒有忘記分散投資的重要性，分別持有港元、人民幣及澳元。萬一某種貨幣下跌時，都有另一種貨幣可以支撐。

記者：曹佩鈞

場地提供：Vspace Prime

＝＝＝＝

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 詳情

 

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）
2020/05/29
買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）
睇錯市10分鐘蒸發財富　 大台主持宋芝齡疫市投資心法：宜投資忌投機（短片）
2020/05/08
睇錯市10分鐘蒸發財富　 大台主持宋芝齡疫市投資心法：宜投資忌投機（短片）
毛舜筠投資樓市勁賺逾3千萬元　理財有道靠呢本財經書啟發？
2020/11/09
毛舜筠投資樓市勁賺逾3千萬元　理財有道靠呢本財經書啟發？
陸浩明（6號）試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）
2020/12/11
陸浩明（6號）試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 行山變買樓！黎諾懿分享首次置業經歷 嘆港樓價高難上車
今日
行山變買樓！黎諾懿分享首次置業經歷 嘆港樓價高難上車
理財StarTalk - 龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
2020/12/16
龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
理財StarTalk - 林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
2020/12/14
林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
理財StarTalk - 陸浩明後悔「落錯車」望把握疫市重新上車　嘆樓價回調不多：港人剛性需求強勁
2020/12/11
陸浩明後悔「落錯車」望把握疫市重新上車　嘆樓價回調不多：港人剛性需求強勁
理財StarTalk - 陸浩明（6號）試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）
2020/12/11
陸浩明（6號）試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）
美股 香港股票 投資產品 基金 債券 收息股 儲蓄 黎諾懿 人民幣 澳元

上一篇文章

行山變買樓！黎諾懿分享首次置業經歷 嘆港樓價高難上車

下一篇文章

【退休規劃】40歲時未做好呢4件事　代表你未準備好退休？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

理財StarTalk - 龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
【退休規劃】40歲時未做好呢4件事　代表你未準備好退休？
【退休規劃】40歲時未做好呢4件事　代表你未準備好退休？
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【退休規劃】38歲單身女擁290萬望提早退休　專家：需考慮理財周期改變及意外開支
【退休規劃】38歲單身女擁290萬望提早退休　專家：需考慮理財周期改變及意外開支
【退休規劃】快樂退休要幾多錢？10大幸福城市+所需退休儲備一覽
【退休規劃】快樂退休要幾多錢？10大幸福城市+所需退休儲備一覽
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】