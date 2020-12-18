炒股曾輸近百萬 黎諾懿反思：認知愈多，賺錢能力愈高！（立即睇片）

娛樂圈「暖爸」黎諾懿不時在社交網站分享與兒子的生活點滴，身為一家之主，他除了以演藝活動賺取收入外，亦有投資昐為財富增值。黎諾懿曾因投資股票而損失近百萬元，但損手經歷未令他氣餒，讓他明白「你認知愈多，賺錢能力愈高」，更轉化成日後深入了解和認識各種投資產品的動力，實行「先求知再投資」。

從不借貸不拖卡數 重視儲錢習慣

黎諾懿重視儲蓄習慣，或與他的成長過程有關。黎諾懿出身於基層家庭，父親因病逝世後，母親獨力撫養3個兒子長大，曾因經濟問題而申領綜援，令他了解儲蓄的重要。

他不諱言錢非常重要，但他奉行「應使則使」原則，既不會胡亂揮霍，也不會過份節儉地生活，亦不主張先使未來錢，「（我）沒有拖欠過（信用）卡數……可能你現在問我如何借錢，我也不知如何借，我沒有借過錢。」

炒股損手 反思「輸錢皆因贏錢起」

談起投資，黎諾懿對港股、美股、外幣以至債券都有認識，認為投資應量力而為，但他年輕時候在投資市場亦交了不少「學費」。年少時，黎諾懿曾在股票市場虧損近百萬元，這次經歷讓他日後投資上更審慎。

「年輕時候都喜歡用最少的錢賺最多的錢，當時很流行消息股或者仙股，可能幾仙買回來後來升至1、2元。」黎諾懿沒想到這些贏錢的經歷反倒成了輸錢的契機，更讓他曾損失近百萬元。「輸錢皆因贏錢起，因為你曾經贏過錢，你有信心在該件事上贏更多錢，所以亦令自己輸了錢。」

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投資輸近百萬經歷 成裝備自己契機

損手經歷讓黎諾懿反思自己的不足之處，之後加緊學習投資知識，他認為「每個地方都可以賺到錢，但視乎你對事情的認知有多少。你認知愈多，賺錢能力愈高。」此後投資前，他都會先了解投資產品及公司的背景。黎諾懿指，不少人投資產品時只著眼風險高低，卻未有了解當中的成份；他認為知道所投資的基金如何組成，便可因應市況而改變投資策略。

隨着歲數增長，黎諾懿近年投資態度亦愈趨謹慎，以投資債券、基金為主，因為回報率較高但風險較低。

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收息VS升值？轉投科技股有得解

不少港人鍾情投資收息股，黎諾懿亦不例外，曾經買入收息股投資，惟近年已改為投資科技股或優質股，因為股票升值所帶來的回報遠勝收息。他假設滙豐 （00005） 有6厘息，但買入阿里巴巴 （09988） 或騰訊 （00700） 一年的回報已多過滙豐的派息。他坦言，在自己仍有賺錢的能力時，會希望可以獲取更多的回報。

今年3月環球因新冠肺炎疫情大跌市，黎諾懿坦言不敢過於進取，只進行了少量投資。在跌市的時候，仍有閒錢投資，全因他堅持自己手上要起碼有一部分的資金可作靈活調動。他透露自己喜歡靈活度較大的投資產品，即使在短時間內要拿一筆錢出來，也不會感到吃力。由於有充足的流動資金，讓他可把握3月大跌市的良機投資。

由於環球市況不穩，黎諾懿實行現金為王（Cash is King）的策略改持現金。即使手持現金，他亦沒有忘記分散投資的重要性，分別持有港元、人民幣及澳元。萬一某種貨幣下跌時，都有另一種貨幣可以支撐。

記者：曹佩鈞

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