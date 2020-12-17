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【人民幣升值】人民幣最牛目標價看6算 兩大低風險投資選擇

理財學堂 18:58 2020/12/17

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美元持續疲弱，相反，市場普遍好人民幣走勢，大行均給出人民幣目標價可升至6.3至6.4水平，當中，花旗看好人民幣兌美元可升至6算水平，較現價水平可再升逾8%，是現時最牛的目標價。投資人民幣，有何低風險的選擇？

保守之選  人民幣定存

想投資人民幣，定期存款是低門檻及熱門之選，現時一年期定存利率最高是2.5厘息，以人民幣在岸價6.5325計算，若以一年後花旗銀行6算的目標價，即較現滙率有逾8%的朁在升幅，再加上2.5厘息定存，滙息總回報或達約11%。

具體內容，按【下一頁】了解

人民幣國債ETF

從過去數月來的數據來看，單計債券互聯互通，今年已有逾9,000億元人民幣流入中國債市，另約1,500億元經滬深股通流入A股。

除了人民幣定存外，低風險的選擇可選人民幣貨幣市場基金及人民幣債券基金，惟入場門檻較高，最低投資額動輒數十萬元；另主動管理的人民幣債券基金，投資範圍多包括企業債，甚至違約風險較高的高息債，是否低風險之選還要細閱基金資料。

在港交所上市的人民幣相關的ETF亦是可選的低風險工具。

上市的人民幣貨幣市場基金ETF有南方人民幣  （03122） ，國債ETF則有4隻，同設人民幣交易櫃枱。要留意，這些ETF的共通點是資產規模及交投量偏低，部分日子更出現零成交，相關風險也要自行考慮。

ETF 市值 現價 現價股息率 過去一個月日均成交額（萬）
南方人民幣 （03122） 6.42千萬元 183.45元 1.096% 0.2
南方政銀國債 （03199） 2.2億元 121.35元 3.315% 14
華夏政銀國債 （02813） 4.33千萬元 123.7元 2.102% 20.1
中金中國國債 （03079） 9.71千萬 129.5元 / 40.1
平安中國國債 （03080） 3.17億 127.25元 1.458% 34.1

==========

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欄名 : ETF學堂

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