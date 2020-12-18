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美心MX花膠燉湯小菜2人外賣套餐$98　123 by ELLA全場任選3件8折

精明理財 07:00 2020/12/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 美心MX：花膠燉湯小菜2人外賣套餐$98

全綫美心MX推出「花膠燉湯 + 家嚐小菜」2人外賣套餐$98，包括花膠燉湯、家常小菜、甜品。

需要注意，此優惠不適用於上水、新文華、旺角站、落馬州、安泰、翠屏、大會堂、香港站、西九高鐵站 及 機場中場。

分店一覽

2. 123 by ELLA：全場任選3件8折

由即日起至12月20日，全綫123 by ELLA分店推出全場任選3件，即享8折優惠。

另外，購物滿$120再送$20現金優惠券。貨品數量有限，售完即止。

分店一覽

3. 鴻福堂︰$300/12包自家湯

由即日起至12月23日，鴻福堂推$300/包自家湯優惠。

潤肺強身湯水推介

  • 清涼潤燥 西洋菜陳腎羅漢果豬腱湯
  • 潤肺化痰 印度椰子無花果淮杞百合素湯 (素湯)
  • 益氣養血 牛膝靈芝桂圓竹絲雞湯 (無需冷藏‧自家湯隨行裝)
  • 養血補腎 首烏玉竹烏豆豬腱湯 (無需冷藏‧自家湯隨行裝)

優惠不包括花膠響螺煲竹絲雞湯、花膠海底椰川貝百合豬腱湯及附湯料的自家湯。

分店一覽

 

撰文：hket小編

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