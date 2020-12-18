晚上6時後買Triple O's外賣　滿$100即享8折

每晚6時後，於Triple O's中環、灣仔及荃灣分店買外賣，買滿$100或以上即享8折優惠！不能與其他推廣優惠同時使用。

分店地址 Our Stores :

中環蘇豪士丹頓街9號

灣仔海港中心1樓121號舖

荃灣荃新天地一期1樓116號舖

撰文：hket小編

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