晚上6時後買Triple O's外賣 滿$100即享8折 精明理財 09:00 2020/12/18 分享： 每晚6時後，於Triple O's中環、灣仔及荃灣分店買外賣，買滿$100或以上即享8折優惠！不能與其他推廣優惠同時使用。 分店地址 Our Stores : 中環蘇豪士丹頓街9號 灣仔海港中心1樓121號舖 荃灣荃新天地一期1樓116號舖 撰文：hket小編 提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 詳情 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 MOS Burger下午6時後 外賣自取9折 2020/12/17 MOS Burger下午6時後 外賣自取9折 一幻拉麵屯門店開幕優惠 所有拉麵買一送一 2020/12/17 一幻拉麵屯門店開幕優惠 所有拉麵買一送一 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐 2020/12/16 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐 Sanrio網店限定優惠 全店8折 2020/12/16 Sanrio網店限定優惠 全店8折 I am .. bakery推早鳥優惠 買任何聖誕限定產品享88折 2020/12/16 I am .. bakery推早鳥優惠 買任何聖誕限定產品享88折 著數優惠 外賣 荃灣 灣仔 中環