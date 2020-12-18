▲ 銀行存款低息 股市波動 穩健累積財富有咩選擇？

不少人以「安身立命」，讓家人享有安穩的生活為目標，可是香港樓價高企，「安身」並不是易事，所以不少父母都希望能幫助子女安居置業。其實，除了「買磚頭」，儲蓄保險亦是一個不錯的選擇，既可穩健地累積財富，並可將之傳承後代。

問：銀行定期、股票都可以做到財富增值，相比之下，儲蓄保險的優勢是甚麽？

答：無論你信奉的是「勿將全部雞蛋放在同一籃中」，抑或「將全部雞蛋放在最好的籃中」，投資第一步，是釐清你能為投資傾注多少時間跟心血，以及所能承受的風險，才能找出最適合你的籃子。銀行定期儲蓄接近零息，資金雖然穩固，但增長微乎其微，甚至不敵通脹；股票增長幅度相對大，可是股市時有波動，需要時刻緊貼市況。如果你希望財富能有所增長，但又未能花費太多時間和精神去管理，那儲蓄保險計劃可謂是兩全其美之選，你可將累積財富的工作交由專業團隊代為管理，為財富增值，以及定期檢視投資策略，根據全球經濟環境為資產配置做出適時調配，從而爭取達致穩健長綫回報的目標，尤其適合「無時間、不想煩」的人士。

問：儲蓄保險是中長綫投資，會否缺乏財務彈性？

答：儲蓄保單的現金價值，一般由保證現金價值、年終紅利，以及終期紅利所組成。保證現金價值根據繳付保費年期及保單年期釐定；年終紅利則於保單滿指定年期後每年派發，可供隨時提取使用。當然，如希望將財富進一步增值，可將年終紅利於保單内累積，繼續獲利滾存，加大複息的力量，賺取更多回報。

至於終期紅利，則會於退保或保單終止時派發。但有一些別具靈活性的儲蓄計劃，讓受保人在保單生效滿指定年期起，行使終期紅利鎖定權益，將部分終期紅利，轉換成可以提取使用的年終紅利。此外，亦可透過部分退保或保單借貸作資金周轉。

問：如何透過儲蓄保險傳承財富予後代？

答：可透過更改保單受保人，將保單傳承予子女、孫兒或配偶，真正做到財富世代傳承，而且毋須等候遺產承辦，有助分散稅務風險，以及免卻高昂的信託費用。

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