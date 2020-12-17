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【中國禁澳煤進口】內地煤炭股或受惠 3隻高息低PE煤炭股之選

收息攻略 16:27 2020/12/17

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中澳關係愈趨緊張，據報中國已禁止進口澳洲煤炭，內地最新數據顯示煤炭進口按年大減逾4成。冬季來臨，是內地供熱需求高峰，內地煤炭需求有望增加。當中，內地煤炭股3寶：神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 及兗煤 （01171） 或能受惠，而且3隻都是高息股。

煤炭股3寶   神華最吸引

實力煤炭股神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 及兗煤 （01171） ，三家公司預測PE介乎4.4倍至7倍，預測息率則介乎4厘至7.7厘。

其中神華市盈率僅為6.6倍，加上公司派息政策為派息比率不可少於50%，預計2021年公司股息率為7.7厘水平 ，屬三者中最為吸引。

神華首三季營業額按年跌6.6%至1,661億元，純利325.8億元，按年跌10.1%，煤炭銷售量為3.2億噸，按年跌2.5%，售價跌5.2%至每噸404元人民幣。不過大和指，受惠年底需求上升，煤炭價格現較去年同期高近11%，預計第四季業績會錄得到改善。

股份 現價 現價股息率
神華 （01088） 14.58元 9.657%
中煤能源 （01898） 2.27元 6.252%
兗煤 （01171） 6.23元 28.341%

煤炭股具體分析，全文按【此頁

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