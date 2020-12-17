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大行料人民幣明年底升破6　現時是否兌換人民幣的良機？

理財學堂 17:59 2020/12/17

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大行料人民幣明年底升破6　現時是否兌換人民幣的良機？

資金持續流入中國債市及股市，人民幣近來表現強勢，現時人民幣兌每美元維持在6.5水平。最近多間外資大行上調人民來年目標預測，花旗銀行更預料人民幣兌每美元明年底升至6水平。若看好人民幣的升值潛力，現時是否兌換人民幣的良機？

【人行奪先機發行數碼人民幣　有何戰略考量？：按此

「弱美元」政策利好人幣

中國通海資產管理私人客戶顧問服務總監張佩儀表示，人民幣具升值潛力，因為美國採取量化寬鬆政策以及拜登上台等因素均有利人民幣走勢。她續指，如果要振興美國經濟，必須行「弱美元」政策，中國經濟正值起飛時期，不排除人民幣再有上升空間。

宜短炒賺差價

雖然張佩儀看好人民幣，但僅建議採取短炒賺差價策略而非長綫持有。她解釋，人民幣滙價長期高企，或會影響中國產品出口或GDP增長。她相信，國家政策不會希望人民幣滙價太強，因為會影響出口表現，人民幣滙價很可能上升後也會下跌。

【RCEP利好東亞地區經濟　料人民幣滙價走強：按此

除了直接兌換人民幣外，市面上亦有不少以人民幣結算的投資產品，如基金、人民幣定期存款、人民幣儲蓄保險及A股等。張佩儀指出，投資者亦可考慮敍造人民幣定存，其息口較港元定存為高。她更建議若低風險投資者想分散資產風險，人民幣儲蓄保亦具參考價值，惟風險較低、回報較低，而年期則會較長。

 

記者：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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