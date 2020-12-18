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Bell & Ross黑骷髏勇士　活動下巴暗藏卓越製錶技術

博客 11:07 2020/12/18

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BR 01 Cyber Skull，有趣的地方是當用家手動為腕錶上鏈時，骷顱頭下顎會上下活動。

有好幾個腕錶品牌都特別鍾情骷髏頭，Bell & Ross正是其中之一，而品牌每次推出的BR 01型號骷髏頭版腕錶都是叫好叫座，方形錶殼加骷髏頭圖案簡直sure win。今次也不例外，大家看到BR 01 Cyber Skull沒理由不心動，加上8萬多的售價，你忍得住不入手嗎？

BR 01 Cyber Skull的鏤空布局，使以螺絲鑲嵌的骷顱頭、交叉骨頭及活動下巴看似懸浮於兩塊藍寶石玻璃之間。（品牌提供）

十七、十八世紀時，海盜會在船桅掛上Jolly Roger黑色海盜旗，那是骷髏頭下加上兩根骨頭交叉的圖案，據說有震懾其他船隻的船員之效。戰士們出征時，也會將骷髏頭掛上身展示勇氣，亦有催吉避凶之意。

啞黑色陶瓷錶殼，長46.5毫米，闊45毫米，戴上男士手腕上尺寸恰到好處。（品牌提供）

Bell & Ross 2009年首度推出Skull骷髏頭時計，向神勇的軍人獻上最高敬意，至今已推出近10個錶款。

新作是全黑的BR 01 Cyber Skull，靈感來自F117戰機的機身，戰機機身稜角分明，可減低雷達波反射，避開雷達追蹤。腕錶以啞黑色陶瓷製作，以螺絲鑲嵌的骷顱頭、交叉骨頭及活動下巴看似懸浮於兩塊藍寶石玻璃之間，而啞黑色錶環及無錶耳設計加強這視覺效果。

BR 01 Cyber Skull的上一代是左邊的Laughing Skull，2018年推出，不同的物料及修飾手法，令腕錶感覺截然不同。（品牌提供）

只有造詣精湛的錶匠才能將BR-CAL 206手動機芯隱藏於骷顱頭內：主底板形狀與骷顱頭一致，骨頭遮蓋著的夾板延伸至錶殼四角，驟眼看不見機芯所在，加上12個棒形時標的透明錶盤，骷顱頭像懸浮於錶殼內，當翻過藍寶石玻璃錶背始能一睹當中秘密。動偶機芯擁有小時及分鐘功能，當手動為腕錶上鏈時，下顎會上下活動，骷顱頭尤如張開口偷笑；骷顱頭前額挖空露出擺輪，暗示隱藏的機芯時刻在運作。（$89,000）

產品查詢︰2506 2666

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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