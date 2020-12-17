【英鎊走勢】英鎊走勢還看歐盟談判 定存最高10厘息 移民英國幾時唱英鎊好？

年尾是英國脫歐大限，但英國與歐盟談判進入膠着狀態。不少港人計劃明年透過BNO簽證，移民英國，對於英鎊走勢甚為關注。業界指，投資者擔心英鎊在未來兩周甚為波動，普遍忍手觀戰，但若開立英鎊定期存款，現市況則以短存最受捧。

本港銀行提供的英鎊定期存款以短存最高息，「高息王」是南洋商業銀行的7天存期10厘息，入場費是等值3萬港元，特惠利率至今年年底。

大行如滙豐銀行、中銀香港都有提供英鎊7天高息定存︰滙豐銀行有9.8厘息，入場費是等值3萬港元；中銀香港有8.8厘息，入場費是1,000元英鎊。

至於1個月存期，滙豐銀行的2.3厘息為最高，入場費同樣是等值3萬港元。

英歐仍力爭達成協議 英鎊長綫有潛力

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧認為，英歐仍力爭達成協議，但即使有協議，雙方爭拗或會持續，預期英鎊在這段時間會較為波動，暫維持英鎊兌美元6至12個月目標為1.37；長綫預測則為1.42。如以現滙約1.349，即最多約有5%的潛在漲幅。

雖然港人於明年1月底可以藉BNO申請移居英國，但上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，暫未見客戶對英鎊需求有明顯增加

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