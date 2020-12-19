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WFH有被囚禁感覺？調查：美64%打工仔WFH致健康問題

個人增值 11:00 2020/12/19

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WFH有被囚禁感覺？調查：64%打工仔WFH致健康問題

在家工作（Work From Home，WFH）已是不少企業今年為保障員工健康而實施的政策，以減少員工外出。美國有大學近日發布的調查報告指，在美國有超過64%的在職人士因在家工作而導致健康問題，不足75%的在家工作者有正視其心理健康問題。

【延伸閱讀】兼顧工作及家庭壓力大　調查：33%加國打工仔「疫」下工作更疲勞

欠社交互動 有被囚禁感覺

美國南加州大學（University of Southern California，USC）大學向近千名美國在職人士進行調查，探討疫情下的新常態對在職人士帶來甚麼影響。報告指，在家工作雖可讓員工節省車程等時間成本，卻令不少人感覺「被困於監獄」。同時，不少人在家工作時亦缺乏合適的工作設備，以及日常的社交互動；而在家工作導致工作量增加，衍生更大的工作壓力。受訪員工表示，他們的工作時間比在疫情爆發前增加1.5小時。

報告另指，除了心理壓力外，在家工作者亦承受不同類型的身體健康問題，如頸部疼痛加劇等。一眾受訪者之中，女性高收入人士的健康狀況最令人憂慮。年均收入低於10萬美元（約77.52萬港元）的女性在家工作者有可能出現兩個或以上的健康問題，比收入更高的男性員工更多。

工時更改　或會損害健康

近75%的受訪者亦表示，他們因在家工作而改變工作時間。有三分之一受訪者表示，他們更改工作時間的原因是為了配合其他人的家中工作。報告指，這些工時更改或不穩定也可能損害健康，甚至出現新的精神或身體疾病。

惟報告強調，長期及被迫在家工作才有可能造成上述的身心損害。

 

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：調查：美64%上班族 WFH致健康出問題（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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