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成功人士與普通人的差別在哪？

博客 15:54 2020/12/17

分享：

成功者與普通人的差別在哪？

當你見到一些成功人士、有錢人，做到各種成功事情、賺到了很多錢的時候，有否問過自己，大家都是人，為何他做得到，而我做不到？

這或許有很多因素，大家能力不同、背景不同、天時地利人和都不同，這可能是其中原因，但有一個核心原因，而大部分人沒有承認的，就是：

沒有去做

說的多　做的少

這個世界說的人很多，真正會去做的人很少。其實成功人士也是人、有錢人也是人，我們與他們一樣都是有很多相同的條件，但有些事只因為他們肯踏出一步，落實去做，而一般人卻只想不做，最終成就了他們。

只要你細心想想，不少他們所做的事，其實難度沒有想像般高，而在完成後往往有人會說「原來這麼簡單，早知我去做」。事實就是如此，最關鍵的不是事情本身，而是做與不做。

不少人都有一些創富想法，但要知道，想法並沒有價值，只有執行才有價值。或許你想取得成功，也許你想擁有財富，其實人與人之間的分別根本很少，很多時只是沒有踏出決定性的一步。

有方法　就做到

就以5年賺100萬元為例，這個不是大數目，因此對不少人來說都是可行而合理的，但為甚麼有些人月入數萬都做不到，而我在月入萬多元的情況下也能做到，答案就是我肯去做！

關鍵位在於定立目標，並且踏出第一步。相信我，人與人能力之間的差別十分少，只要你去做，你會發現事情沒有你想像般的困難，若你明白這點，你就會發現那些成功人士、有錢人所能做到的，其實你都可能做到。而你讀完這幾百字後，相信就是行動了。

 

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為︰成功人士與你最大的分別】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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