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牛涮鍋 x 戶戶送限時指定產品8折優惠　7-Eleven買指定日式麵包送綠茶1支

精明理財 07:00 2020/12/17

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、牛涮鍋 x 戶戶送限時指定產品8折優惠

即日起，於戶戶送預訂牛涮鍋指定產品就有8折優惠，2人火鍋餐低至 299.2元，4人餐火鍋餐低至638.4元。

優惠詳情

2、7-Eleven ：買日式包裝麵包送淳茶舍雲抹無糖日式綠茶500毫升1支

即日起至12月18日，買7-Eleven自家品牌7-SELECT日式包裝麵包系列有多款口味選擇， 送淳茶舍雲抹無糖日式綠茶500毫升1支。所有價格以個別店舖為準。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

 

3、大家樂：惠顧外賣滿$100用八達通付款享9折優惠

即日起下午5點後，惠顧大家樂外賣滿$100並用八達通付款即享9折優惠。優惠不可與其他優惠並用，包括Club100樂賞錢及優惠券

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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