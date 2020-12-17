一幻拉麵屯門店開幕優惠　所有拉麵買一送一

「一幻拉麵」屯門市廣埸分店昨日開幕，更推出所有拉麵享「得一賞二」優惠。由即日起至12月20日，凡堂食惠顧任何一款拉麵，可免費享用第二碗。贈送價錢較低之拉麵，加一服務費以原價計算。

一幻拉麵屯門店

地址：屯門市廣場一期2樓2319號舖

電話：2312 2399

營業時間：

12月17日至23日

堂食：早上10時至晚上6時

外賣：早上10時至晚上9時 (最後下單時間)

撰文：hket小編