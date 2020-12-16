  • 15°C
香港時間 : 20201217日 (四) 10:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」

理財規劃 18:45 2020/12/16

分享：

由龔嘉欣（Katy）和羅天宇主演的TVB新劇《香港愛情故事》以香港土地問題為主軸，引起不少港人的共鳴。現實中，龔嘉欣（Katy）憑一己之力，在今年2月擲935萬元購入將軍澳維景灣畔一個單位，於30歲已上車做業主，原來她對於儲錢，獨有一套心得。

【陸浩明後悔「落錯車」望把握疫市重新上車：按此

投資理財偏保守  消費物慾不高

入行十多年Katy，形象愈來愈入屋，收入亦逐年增長。她早前接受訪問時表示，自己於理財方面偏向保守，更指自己是「股票殺手」，試過「買乜跌乜」後就決定不再沾手股票，傾向敘造定期存款收利息。她表示，自16歲做模特兒就已經有儲起收入的習慣，當時收入不錯，中學畢業時已成功儲到20萬元。Katy坦言自己的物慾不高，不喜歡汽車、名錶及手袋，也不追求奢侈品。

【陸浩明試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」：按此

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

3個戶口儲蓄法  30歲上車做業主

喜歡儲蓄的Katy，於今年2月儲夠首期成為業主，擲935萬元購入將軍澳維景灣畔一個單位。Katy早前接受《香港經濟日報》訪問時表示，成功上車全靠「3個戶口儲錢法」，當年她為儲錢開設了3個戶口，分別是儲錢的不動產、日常開支的大動產和開心花費的小動產：「我目標只有儲錢，不知道儲來做甚麼，先儲再打算。」

Katy表示，因為數學和記性差，常忘記自己其中一個戶口存款有多少，卻反令生活多了一點驚喜。「有次一年沒有看不動產戶口裏的錢，突然查看時，裏面的金額令我非常驚喜。所以不看戶口的錢，也是我存錢的其中一個方法。」

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用 詳情

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

家庭理財萬事以子女為先　「超級奶爸」何基佑不介意子女買樓需靠父幹
2020/11/27
家庭理財萬事以子女為先　「超級奶爸」何基佑不介意子女買樓需靠父幹
「性感女神」蔚雨芯「食腦」創美容品牌　年輕創業無懼失敗（立即睇片）
2020/12/04
「性感女神」蔚雨芯「食腦」創美容品牌　年輕創業無懼失敗（立即睇片）
蔚雨芯鍾情投資樓花單位　荃灣單位持貨3年升2成
2020/12/04
蔚雨芯鍾情投資樓花單位　荃灣單位持貨3年升2成
陳豪鍾情投資磚頭　把握疫市良機擴充生意
2020/12/07
陳豪鍾情投資磚頭　把握疫市良機擴充生意
林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
2020/12/14
林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
2020/12/14
林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
理財StarTalk - 陸浩明後悔「落錯車」望把握疫市重新上車　嘆樓價回調不多：港人剛性需求強勁
2020/12/11
陸浩明後悔「落錯車」望把握疫市重新上車　嘆樓價回調不多：港人剛性需求強勁
理財StarTalk - 陸浩明（6號）試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）
2020/12/11
陸浩明（6號）試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）
理財StarTalk - 陳豪鍾情投資磚頭　把握疫市良機擴充生意
2020/12/07
陳豪鍾情投資磚頭　把握疫市良機擴充生意
理財StarTalk - 蔚雨芯鍾情投資樓花單位　荃灣單位持貨3年升2成
2020/12/04
蔚雨芯鍾情投資樓花單位　荃灣單位持貨3年升2成
股票 經濟 龔嘉欣 維景灣畔 TVB 將軍澳 香港 香港經濟日報 香港愛情故事 定期存款

上一篇文章

【退休規劃】40歲時未做好呢4件事　代表你未準備好退休？

下一篇文章

林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【退休規劃】40歲時未做好呢4件事　代表你未準備好退休？
【退休規劃】40歲時未做好呢4件事　代表你未準備好退休？
積金局︰單靠旅遊證件 不足成為「永久離港」提早申索強積金
積金局︰單靠旅遊證件 不足成為「永久離港」提早申索強積金
理財StarTalk - 龔嘉欣擲935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
龔嘉欣擲935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
理財StarTalk - 林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金