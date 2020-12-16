龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」

由龔嘉欣（Katy）和羅天宇主演的TVB新劇《香港愛情故事》以香港土地問題為主軸，引起不少港人的共鳴。現實中，龔嘉欣（Katy）憑一己之力，在今年2月擲935萬元購入將軍澳維景灣畔一個單位，於30歲已上車做業主，原來她對於儲錢，獨有一套心得。

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投資理財偏保守 消費物慾不高

入行十多年Katy，形象愈來愈入屋，收入亦逐年增長。她早前接受訪問時表示，自己於理財方面偏向保守，更指自己是「股票殺手」，試過「買乜跌乜」後就決定不再沾手股票，傾向敘造定期存款收利息。她表示，自16歲做模特兒就已經有儲起收入的習慣，當時收入不錯，中學畢業時已成功儲到20萬元。Katy坦言自己的物慾不高，不喜歡汽車、名錶及手袋，也不追求奢侈品。

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3個戶口儲蓄法 30歲上車做業主

喜歡儲蓄的Katy，於今年2月儲夠首期成為業主，擲935萬元購入將軍澳維景灣畔一個單位。Katy早前接受《香港經濟日報》訪問時表示，成功上車全靠「3個戶口儲錢法」，當年她為儲錢開設了3個戶口，分別是儲錢的不動產、日常開支的大動產和開心花費的小動產：「我目標只有儲錢，不知道儲來做甚麼，先儲再打算。」

Katy表示，因為數學和記性差，常忘記自己其中一個戶口存款有多少，卻反令生活多了一點驚喜。「有次一年沒有看不動產戶口裏的錢，突然查看時，裏面的金額令我非常驚喜。所以不看戶口的錢，也是我存錢的其中一個方法。」

責任編輯：李瑩

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