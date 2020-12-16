疫市新盤銷售強勁 呢隻傳統地產股銷售提早達標 股息率逾5厘添防守力

新冠肺炎疫情重創本港經濟，不過，樓市新盤需求仍然強勁。傳統地產商新世界 （00017） 挾近幾年罕有大型新盤捕捉強勁住宅剛需，售樓提早達標，加上現價預測股息率逾5厘，增防守力。

剛性需求強 售樓提早達標

美國聯儲局維持超低息環境至到2023，有助減輕供樓負擔，加上香港住宅供應遠水未能救近火，短期難以達標之下，新世界與港鐵 （00066） 合作發展的大圍站上蓋大型新盤柏傲莊，正好食正機遇。

新世界有大型項目應市，便將2020/21財政年度（年結日6月底）的香港全年銷售目標定在200億元，較2019/20財年實現銷售高約53.8%。惟新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛上月表示，柏傲莊自10月開售以來，銷售一直屢創佳績，柏傲莊I及II兩期已售出逾1,800伙（即整個項目約6成單位），套現逾200億元，全年售樓目標已提早完成。

滙豐早前報告估計，持續的低息環境及寬鬆政策取態有利樓市，今年下半年發展商銷售表現將較好，而且因為入帳表現強勁盈利可見性較收租股高，在上市開發商中推薦新地及新世界。

美銀早前發表的報告更指，即使在新冠肺炎疫情爆發的高峰期，本港住宅用家需求仍然鞏固，並預料新世界可從柏傲莊收取共370億元現金，加上出售非核心資產，有能力支持其穩定派息及減低現金流的壓力。

新世界最新估值係幾多？按【下一頁】看計算結果

（節錄）

【全文︰新世界售樓提早達標 逾5厘高息撈得過】（收費文章）