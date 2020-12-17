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【寵物保險】寵物保險點揀好？邊份保險保障額較高？

保險保障 13:17 2020/12/17

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【寵物保險】寵物保險點揀好？邊份保險保障額較高？

寵物主人都會視寵物為家人，若「家人」患病，四處奔波加上醫療開支在所難免。寵物的診療費用高昂，甚至比一般人的醫藥費更貴。想減低寵物的醫療費用，主人可以選擇為愛寵購入寵物保險，為寵物提供優質治療的支援。本網比較了藍十字「愛．寵物」保險計劃、MSIG三井住友「至寵愛」保險計劃以及FWD富衛寵物保險，到底邊個計劃最抵買？

【延伸閱讀】花逾萬元辦寵物移民　寵物最終死亡或疑被轉售

部分寵物品種需付附加保費

本港的寵物保險一般只涵蓋貓、狗。而寵物的受保年齡不一，MSIG三井住友的寵物保險受保年齡覆蓋較廣，由16周至未滿9歲；而藍十字及的富衛寵物保險則為6個月至8歲。另外，每間保險公司受保的寵物品種亦有不同，部分危險或易患有遺傳病的寵物品種可能不受保或需付附加保費。以富衛寵物保險為例，不受保危險狗隻品種包括阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本佐太犬及比特鬥牛犬，部分狗隻品種則徵收10%附加保費。

醫療最高賠償額達6萬元

由於寵物診療費用高昂，寵物保險的醫療保障賠償額就是主人必須關注的項目。MSIG三井住友的「至寵愛」狗計劃的手術保障每年最高賠償額由19,250元至68,750元不等；藍十字「愛．寵物」的醫療保障的每年最高賠償額則由20,000元至60,000元不等；FWD富衛寵物保險的醫療保障，分別8,800元至49,830元不等。

留意共同保險比率

需要注意的是，藍十字及MSIG三井住友的寵物保險均採用共同保險的形式，即是當保單持有人申請索償時，他們有需要就相關項目按百分比負擔部分開支。一般來說，共同保險的比率愈低，投保人需要支付金額就愈少。以MSIG三井住友的保險計劃為例，於4歲前投保之寵物的共同保險比率為20%；7歲前投保之寵物為30%；而9歲前則為40%。

此外，藍十字及MSIG三井住友更設有無索償折扣優惠，如果在指定日期內沒有任何索償紀錄，續保時可享有折扣優惠。以藍十字的寵物保險為例，1年沒有索償可享5%折扣；連續2年可享10%折扣；連續3年或以上則可享15%折扣。

責任編輯︰曹佩鈞

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欄名 : 保險百科

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