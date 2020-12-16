【退休規劃】40歲時未做好呢4件事　代表你未準備好退休？

退休儲蓄就如一場馬拉松，需要靠個人的意志及堅持跑到終點。當人生踏入40歲，距離一般退休目標年齡65歲還有25年，時間不多不少，若退休儲蓄進度落後，就應加快步伐大步邁向目標。如何得知自己的退休儲蓄進度不理想？《Bussiness Insider》就列出40歲時未準備好退休的4個重點，若你正值40歲，不妨審視一下自己的進度。

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1. 退休儲蓄未達為年收入的3倍

投資平台AltoIRA的首席營收總監Tara Fung指，一般退休理財原則，建議每人在30歲時有相等於自己年收入的儲蓄，到35歲時儲蓄應為年收入的2倍，直到40歲，應有相等於年收入3倍的退休儲蓄。

以年收入50萬元為例，直到40歲時，你應在150萬元的退休儲蓄。若你與目標仍有一段距離，就要加把勁追落後。

2. 未有將收入15%撥入退休儲蓄

Fung認為，每個人都應該將收入15%撥入退休儲蓄，並建議透過自動供款或轉帳的方式進行，以免忘記每月為退休作準備。除了一般儲蓄戶口外，你亦可考慮善用退休投資戶口。在香港，打工仔可以考慮利用強積金的可扣稅自願性供款，提升每月供款，獲稅務寬免之餘，也能透過投資，提升儲蓄的成效。

3. 從退休帳戶提取資金而未有重新注資

疫情下，不少人收入大減而需要資金應急，在未有充足的應急金時，部分人或會選擇從退休儲蓄帳戶中提取資金。不過，這樣做不但等同於「先使未來錢」，也會減慢了你在退休儲蓄上的步伐。當收入回復穩定後，人們應重新為退休帳戶注資，補回已提取的金額，或按個人經濟能力為退休帳戶注入更多資金，追上已落後的進度。

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4. 未有定期檢視退休投資組合

前財務顧問兼Building Bread創辦人Kevin Matthews認為，為退休儲蓄及為退休進行投資是兩回事。他比喻指，不將部分退休儲蓄用作投資，就像將食物放進微波爐或者焗爐，但沒按開關一樣，意思指要透過投資，才能將儲蓄滾存，達到退休儲蓄的目標。

Fung指，人不應該將退休帳戶置之不理，應在每季度審視投資組合的回報及風險，若投資組合的比重已偏離你的計劃，就應重新平衡投資組合，確保組合多元化及表現理想。

如果你已有一段時間沒有檢視退休帳戶的進度，就是時候確保你的投資組合處於你所選擇的軌道。

責任編輯：李瑩

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