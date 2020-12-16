▲ 【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐

今年聖誕節預計受限聚令及禁堂食措施影響，大夥兒無法出外吃聖誕大餐及慶祝，不過餐廳推出的聖誕外賣套餐幫到你，2人外賣套餐最平240元，更可享用聖誕火雞！

【延伸閱讀】指定餐廳低至5折！盤點4大平台外賣自取優惠

IKEA：6至8人套餐599元

IKEA早前推出外賣自取派對套餐，當中包括原隻聖誕烤雞、瑞士肉丸、牛油果大蝦沙律、芝士雞肉焗長通粉及紅果子奶凍等。套餐份量足夠6至8人享用，售價為599元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

需要注意的是，訂購時需全數付款，並需於取貨日5天前攜同已填妥之表格到各分店之宜家家居餐廳或銅鑼灣美食站訂購，不接受電話或網上訂購。

訂購日期：即日起至12月30日晚上8時正

最後取貨日期：2021年1月3日

訂購方法：親臨各分店之宜家家居餐廳或銅鑼灣美食站訂購（地址）

詳情

Mr.Steak：2人外賣套餐240元

Mr. Steak推出2人自助餐美食外賣，當中包括精選海鮮凍盤、餐湯、4款頭盤、4款熱盤及4款甜品。現時更設有65折優惠，只需240元。另外，Mr.Steak更加入多款節慶食物，包括燒火雞、火腿、聖誕布甸、朱古力樹頭蛋糕等。

訂購方法：致電或親臨分店訂購（分店及聯絡資料）

詳情

柏寧酒店Ebb & Flow：4人派對套餐1,188元起

柏寧酒店Ebb & Flow推出2款4人節慶派對套餐，價錢分別為1,188元及2,088元。套餐可選慢煮烤火雞配傳統雞肝汁、德國豬手，還有日式、意式等多國美食可供選擇，甜品則為聖誕木頭蛋糕，另外更附送精選紅、白或葡萄氣泡酒。

此外，酒店更提供送貨服務，訂購滿4,000元可享免費送貨服務。港島區運費為400元；九龍或新界區為580元，不設離島區送貨服務。

供應日期：12月18日至2021年1月3日

收費：特級派對套餐1,188元；豪華派對套餐2,088元

訂購方法：致電2839 3377／填妥表格（下載）並電郵至ebbandflow@parklane.com.hk

地址︰銅鑼灣告士打道310號

詳情

Outback：6至8人套餐$1,530起

Outback在聖誕節期間供應6至8人及12至16人的「Let’s Feast」美食套餐。當中包括冰桶甜蝦、燒蝦凱撒沙律、蕃茄肉醬意粉、燒肉醬味豬肋骨、燒美國肉眼牛扒、迷你蘋果脆脆及藍莓芝士餅等。另外，只要在7日前訂購即享早鳥優惠，會員更可享額外折扣。Outback更提供外賣速遞或外賣自取服務，相當方便。

收費：

6至8人套餐：

會員：1,710元／1,530元（早鳥價）

非會員：1,900元／1,700元（早鳥價）



12至16人套餐：

會員：3,240元／2,880元（早鳥價）

非會員：3,600元／3,200元（早鳥價）

查詢及訂購（分店地址及聯絡資料）

詳情

責任編輯：曹佩鈞

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用https://bit.ly/2LiXWoc