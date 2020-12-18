蘇富比明年拍賣焦點　完整Black Bowmore威士忌系列連陳列櫃

烈酒拍賣在全球各地備受關注，特別是罕有的珍藏威士忌，成交價屢創新高。蘇富比自去年開始拓展烈酒業務，國際市場尤其亞洲區對威士忌的需求大幅增長。來年的焦點將會是傳奇級珍釀Black Bowmore，以及獨一無二的特製陳列櫃，估價達400萬港元。

Bowmore作為蘇格蘭艾雷島上最古老的酒廠，歷史可追溯至1779年。酒廠的優質威士忌，使用經過長時間沉澱的橡木桶，令其出品隨着年月變遷衍生出豐富多變的味道，因而大受市場歡迎。

▲ Black Bowmore身價不菲，2019年於倫敦蘇富比曾以54,450英鎊成交。

稀有珍藏升值千倍

Bowmore的標誌出品Black Bowmore，一直是收藏家夢寐以求目標。在1964年蒸餾後隨即被注入Oloroso雪莉酒橡木桶，並存放在蘇格蘭最古老的一號酒窖。第一代Black Bowmore在1993年誕生，時為29年威士忌；30年及31年在隨後兩年先後限量推出。2007年再以「The Trilogy」形式上市（42年）。最後一代在2016年面世，被譽為「最後一桶」（The Last Cask），陳年50載，份外罕見珍貴。

90年代中期，2,000瓶Black Bowmore第一代推出市場，售價原定為100英鎊，憑着豐厚的熱帶水果氣息，現榮登世上最炙手可熱的威士忌排行榜。2020年，Black Bowmore已堪稱神枱級數，酒液擁有濃郁的色澤和香氣、出色的勁道和細緻口感，而且在煙熏味和水果味之間取得美妙平衡。隨着市場上數量減少，Black Bowmore的珍稀度及價格步步上升，現今價格已超越原價千倍。

▲ 於1964年釀製的Black Bowmore，為威士忌收藏家的目標。

全球唯一典藏陳列櫃

明年蘇富比將呈獻珍藏Black Bowmore「Archive Cabinet」，為春季「珍稀佳釀及烈酒」拍賣會的領銜拍品。5瓶威士忌年份橫跨1993年至2016年，附上得獎匠人John Galvin設計的訂製陳列櫃，買家更有機會造訪Bowmore酒廠，一嘗最珍貴古老的單一麥芽瑰釀。成交預料可達400萬港元，拍賣收益惠捐予艾雷島上一所慈善機構。

獨一無二的「BOWMORE BLACK」典藏陳列櫃，人手改裝自一個烈酒保險箱，物料來自Bowmore酒廠的器具，如蘇格蘭橡木和酒桶上的實心銅，發酵槽松木板和黃銅烈酒保險箱則製成抽屜。櫃面的雕刻圖案模仿退潮時海水沖刷沙灘留下的紋理，工匠還使用一種東瀛古老技術把櫃面燒焦，模仿橡木桶內壁的顏色。當中還包括一本詳細介紹五代Black Bowmore威士忌歷史及陳列櫃製作過程的專書，僅此一本。

▲ 5枝珍藏Black Bowmore連同典藏陳列櫃，將於明年3至4月舉行的蘇富比春季拍賣，成交價預料達400萬港元。

藏家必儲5枝珍藏

5瓶威士忌包括1993年編號819、1994年編號18、1995年編號7、2007年編號2，以及2016年編號72，各自矗立在一根吹製玻璃柱上。5根玻璃柱高低有致，代表每瓶威士忌的不同酒齡。玻璃柱打磨得光滑，可窺見柱內徐徐上升的氣泡，底部的氣泡如水晶般清澈透亮，象徵純淨的新造烈酒，然後逐漸染成淺琥珀色、深褐紅色，最後變成黑色。

▲ 玻璃柱中的氣泡，象徵着威士忌的製作過程。

Bowmore在單一麥芽威士忌生產商的地位堪比葡萄酒界的一級酒莊，其佳釀的收藏價值亦不斷提升。蘇富比烈酒專家Jonny Fowle表示：

Black Bowmore是我個人最愛的威士忌之一，價值在過去幾年來一直呈幾何級數飈升，加上當中不少已被開瓶享用，自然愈加矜貴。

曾經現身拍賣場的Bowmore之中，最重要要數蒸餾於1957年、2011年裝瓶而酒齡達54年的「Crashing Waves」，這是芸芸Bowmore瓶裝之中酒齡最高的，也是最華美的一瓶。它曾於2019年蘇富比「終極威士忌典藏」專場中拍出，以高於估價4倍之363,000英鎊成交，刷新Bowmore拍場成交紀錄。另一枝就是今次Black Bowmore 50年「最後一桶」，2019年於倫敦蘇富比以54,450英鎊成交，當時亦刷新了拍賣成交紀錄。

▲ 2016年面世的「最後一桶」（The Last Cask），陳年足足50年。

先了解後投資

左右威士忌的拍賣價值有3個決定性的要素，為陳年時長、珍稀度，以及質量。酒齡達50年的威士忌可謂少之又少，通常只作限量推出。面世的瓶裝愈少，藏家之間的競爭自然較大，價值亦隨之上升。

在威士忌投資方面，Jonny Fowle主張先好好了解威士忌，全球的藏家都對威士忌有無比的熱情。對它們的理解漸增，會更清楚自己喜好的口味，並會成為個人收藏風格，亦會發現更多威士忌收藏界令人着迷的奧秘。