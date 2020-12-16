▲ 【BNO移民英國】調查：英放寬持BNO港人移民門檻後 下半年移民英國查詢急增近5成 -

英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人提供「5+1」的入籍路徑，BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）將於明年1月31日起接受申請。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指，英國公布放寬持BNO港人移民的消息後，移民查詢數字一度於5月飆升至逾800宗，今年下半年，港人就移民英國的查詢較上半年增加49%。

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BNO移民政策出爐 港人查詢移民英國急增5成

美聯移民顧問公布調查指，今年本港移民趨勢如坐「過山車」，查詢數字由年頭因疫情一度回落至雙位數字，到年中因英國放寬BNO港人移民門檻，一度於5月飆升至逾800宗查詢。就心儀移民國家而言，在今年下半年，港人就移民英國的查詢較上半年增加49%；其次為澳洲，較上半年增長30%；同樣有放寬港人移民途徑的加拿大，相關查詢則較上半年增長9%。

鄭天殷分析，心儀英國的港人數字升幅最大，料是因為其門檻是英、澳、加中最低的，港人只需持有BNO，即可申請移居英國，幾乎無「移民監」以外的其他要求，導致不少持有BNO的港人家庭均開始考慮移民英國，為下一代的教育及生活鋪路。

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澳加放寬移民政策 亞洲地區移民查詢下跌



至於澳洲及加拿大的要求則較高，前者要求申請者須即將前往或正在澳洲留學或工作，或剛從澳洲學府畢業；而後者雖然沒有要求申請人必須在加拿大留學，但仍須是在過去5年內在各地學府畢業的大專生。在澳、加兩國主要吸引高學歷年青人的情況下，自然不難理解為何港人對移民當地的興趣的升幅不如英國高。



至於其他地區，本來深受港人歡迎的亞洲地區的移民查詢則較上半年下跌27%，預計是因為澳洲及加拿大放寬移民要求後，年青一代或有意轉投這兩個國家。

料港人未來將放慢移民步伐

隨着多國宣佈放寬港人移民要求，不少未必能負擔投資移民的中產階層及家庭客戶開始考慮「移民又移居」。他們主要集中考慮英國、澳洲及加拿大，三國不僅提供接近「零成本」的移民途徑，更是以優質教育體系及知名學府聞名的傳統移民大國。鄭天殷預計，港人未來未必會如年中那般「一窩蜂」迫切地申請移居海外，或將放慢移民步伐，在經過詳細的資料搜集及考量後再作決定，預計未來整體移民查詢減半。

責任編輯：李瑩

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