▲ 打算在來年買樓？ 這8件事要預先準備

買樓可能會令人興奮和有趣，但這也是一項嚴肅的財務承諾，你需要為此做好準備。如果你打算在2021年買樓，則應盡快開始將以下8件事放入你的檢查及實行清單。

1. 節省開支儲首期

理想情況下，你應該為你的房屋預留30%做首期。這樣一來，你就可以避免支付按揭保險保費。

不過，如果你不夠資金，可以考慮申請按揭保險，一般這可提高借款至八成，甚至九成，但要視乎樓價。詳情可上按保公司網站查看。

以下是600萬港元或以下樓價的例子：

按揭保險計劃的最高按揭成數（物業價格600萬港元或以下）如下： 物業價格 最高按揭成數 400萬港元或以下 80%或90% * 400萬港元以上至

450萬港元以下 80%至90% *

（貸款上限為360萬港元） 450萬港元或以上至

600萬港元

80%

（貸款上限為480萬港元） *只適用於（i）所有抵押人於申請時並未持有任何香港住宅物業；及（ii）所有申請人須為固定受薪人士（請參閱有關物業價格600 萬港元或以下之合資格準則所列出最高供款比率的要求）

2. 查看你的信貸報告和分數

你的信貸評分將確定你是否可以通過按揭貸款申請及將要支付的物業貸款利率。你的分數是基於你的信貸報告中的資訊，因此也必須進行檢查，看看是否有任何錯誤降低了你的分數，這些可能需要花費一些時間來糾正。

如果你的分數低於你的期望，你可以嘗試改善，例如償還當前欠款，或要求債權人從你的信貸記錄中刪除過去不利的資訊，但當然未必一定做到。

3. 設定物業預算

在開始尋找物業之前，最好先確定你願意花多少錢。在設定買樓預算時，須同時考慮每月還款額和總借貸成本，力求你的供樓費用低於收入的30%，雖然在樓價高企下較難，但亦不能超過50%。

另要確定在貸款期限內你願意支付多少總利息，你借的愈多，你每月的還款額就愈高，隨着時間的增加，你將支付的總利息也更多。

4. 比較按揭貸款計劃

按揭貸款的選擇很多，開始研究各貸款機構提供的服務也沒有甚麼壞處。

部分貸款人只需要回答幾個簡單的問題，就可以使你獲得綫上預審，這不會影響你的信貸評分。你可以初步瞭解自己是否會獲得批准及你將支付的費用，從而幫你在之後做出更明智的決定。除了利率外，不同條款如提早還款有沒有罰則等，也需要比較。

準備好尋找或有心儀物業時，你可嘗試獲得預先批核（當然並非必須的，但可知你是否真的做到按揭，另要留意預先批核有時限性），其中涉及提供更多的財務資料。預先批核會向賣家表明你是認真的買家。

5. 列出你的必備條件

對於大多數人來說，不可能找到絕對「完美」的房子。的確，當前的高樓價可能使一切變得更具挑戰性。因此，定好優先次序很重要，提前知道你願意做出的權衡。

考慮諸如位置、大小、學區、臥室數量，其他與你相關的條件之類的因素，列出清單，以便在尋找房屋時可以牢記這些優先事項。

6. 開始網上搵盤

無論你是準備立即開始買樓還是計劃在2021年晚些時候購買，都可以開始查看樓盤。網上搵盤可以讓你更深入地瞭解你是否能夠在自己的價格範圍內找到適合自己的房屋。否則，你可能需要儲更多的錢。

7. 增加你的應急資金

成為業主會帶來很多新費用，包括發生問題時的維修費用。你還需要確保自己有足夠的錢來支付按揭還款，即使於你遇到收入中斷的情況。這意味着擁有大量的緊急資金特別重要。

在理想情況下，預留現金來支付3到6個月的生活費用。這樣，你將有信心支付你的貸款，並應付入住後出現的任何問題。

8. 預留搬屋費用

搬屋的成本可能很高，因為你必須付費打包和運輸所有物品。現在就開始進行儲蓄投資。

通過以上8個步驟，你將準備就緒成為業主。

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