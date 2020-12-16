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稻香外賣自取冬至帝皇蟹宴　Mövenpick雪糕家庭裝 $120/2件

精明理財 07:00 2020/12/16

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.　稻香：外賣自取冬至帝皇蟹宴

即日起至12月21日冬至當日，稻香推出外賣自取冬至帝皇蟹宴，阿拉斯加頂級帝皇蟹每斤258元，更設有與燒鵝皇、走地雞及黃金BB豬配搭的孖寶價，低至1220元起。

優惠詳情

2. Mövenpick：雪糕家庭裝 $120/2件

MÖVENPICK®雪糕 聖誕月同慶優惠，即日起至12月24日！於AEON及一田超級市場，購買500毫升家庭裝MÖVENPICK®雪糕，可享$120/2件優惠，平均$60件。

2020年12月18日起至2020年12月31日，於百佳及惠康超級市場，購買500毫升家庭裝MÖVENPICK®雪糕， 每件只售優惠價$60。

500毫升家庭裝口味 包括士多啤梨、呍呢拿夢幻、瑞士朱古力、楓糖核桃、意大利芝士蛋糕 450ml、朱古力岩鹽焦糖、曲奇焦糖、冷萃咖啡朱古力、岩鹽焦糖果仁、呍呢拿布朗尼。

 

3.一蘭拉麵：惠顧天然豚骨拉麵外賣自取或外送服務 送半熟鹽味蛋

即日起，凡惠顧一蘭拉麵天然豚骨拉麵外賣自取或外送服務， ﻿即送半熟鹽味蛋一隻，﻿禮遇贈完即止， 要把握機會。

優惠詳情

外賣自取供應時間﻿

銅鑼灣店：每日早上10：00至晚上11：00﻿
尖沙咀店：每日早上11：00至晚上11：00﻿

戶戶送deliveroo落單時間﻿
銅鑼灣：每日早上10：00至晚上11：00﻿
尖沙咀：每日早上11：00至晚上11：00﻿
觀塘：星期一至五早上11：45至下午2：45﻿

撰文：hket小編

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