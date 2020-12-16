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Sanrio網店限定優惠　全店8折

精明理財 10:30 2020/12/16

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最後一日！Sanrio網店推出全店8折優惠，特價品及公價商品除外。

由即日起至12月20日，凡在Sanrio網店購買滿$250，即送Haagen Dazs $50現金劵一張。

另外，於網站購物滿折實價$400，即可享免運費優惠。如果在自提中心取件，消費折實滿$200即可享免運優惠。

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撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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