Sanrio網店限定優惠 全店8折 精明理財 10:30 2020/12/16 分享： 最後一日！Sanrio網店推出全店8折優惠，特價品及公價商品除外。 由即日起至12月20日，凡在Sanrio網店購買滿$250，即送Haagen Dazs $50現金劵一張。 另外，於網站購物滿折實價$400，即可享免運費優惠。如果在自提中心取件，消費折實滿$200即可享免運優惠。 購物網站 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 I am .. bakery推早鳥優惠 買任何聖誕限定產品享88折 今日 I am .. bakery推早鳥優惠 買任何聖誕限定產品享88折 消委會測試市面30款口罩 3款口罩含菌量超標 1款口罩低於聲稱ASTM 2級標準（附名單） 2020/12/15 消委會測試市面30款口罩 3款口罩含菌量超標 1款口罩低於聲稱ASTM 2級標準（附名單） DON DON DONKI期間限定店登陸上水 優惠產品一覽 2020/12/15 DON DON DONKI期間限定店登陸上水 優惠產品一覽 買Zespri奇異果儲積分 消費最高頭三名可獲iPhone 12 Pro Max/Switch 2020/12/15 買Zespri奇異果儲積分 消費最高頭三名可獲iPhone 12 Pro Max/Switch 【居家抗疫】Disney+明年登陸香港 7大影視串流平台收費比較 2020/12/14 【居家抗疫】Disney+明年登陸香港 7大影視串流平台收費比較 著數優惠 Sanrio