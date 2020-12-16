Netflix熱爆日劇 《今際之國的有栖》 東京玩命Game激發廢青生存鬥志【有片】

▲ Netflix原創日劇《今際之國的有栖》，娛樂性豐富，也有對人性刻劃和對生命意義的反思，是近期最多人討論的日劇。

近日熱爆的Netflix原創日劇《今際之國的有栖》（Alice in Borderland），由山崎賢人及土屋太鳳等人氣演員主演。幾位年輕好友無端進入了一個奇幻世界，被迫大玩鬥智鬥力或玩弄人心的賭命遊戲，要不斷闖關續命。

此劇發揮到日劇在推理懸疑類型的優勢，節奏明快、充滿謎團，再加上面對全球觀眾，製作規模可觀，難怪成為近期的煲劇之選。

▲ 日本漫畫改編的Netflix原創日劇《今際之國的有栖》，以玩Game為主題，緊張刺激，充滿令人意想不到的情節。

《今際之國的有栖》（台灣譯名《今際之國的闖關者》），是Netflix年度重頭日劇，已在全球190地同時上架，不但迅即成為日本排行榜首位，也終打破香港排行榜長期被韓劇壟斷的情況，進佔第一位。

本劇改編自麻生羽呂原刊載於《週刊少年SundayS》與《週刊少年Sunday》的生存驚慄漫畫，男主角是「漫改小王子」山崎賢人，與女主角土屋太鳳第4度合作。憑日本BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的町田啟太，也有份演出；年輕模特兒兼演員的三吉彩花、被形容為九頭身美女的朝比奈彩，在劇中造型性感，表現亮眼。

死亡遊戲層出不窮

此劇8集皆由曾拍《GANTZ殺戳都市》、《圖書館的戰爭》等電影的日本名導佐藤信介執導，講述24歲無業青年有栖良平（山崎賢人飾）沉迷電玩遊戲，某天他在澀谷十字路口和兩個死黨見面，忽然見天空中閃現煙火，然後發現整座城市不知為何變得空蕩蕩。入夜後，東京各地即出現遊戲場地的指示，他們發現在這個陌生的世界，要存活就必須在險惡的遊戲中過關斬將。

原著漫畫天馬行空，在今際之國內，凡未能在遊戲中破關者，會遇上不同災難（被火燒、被槍殺或被電擊）而死亡，放棄玩遊戲而未能獲「簽證」存活多幾天者，又會在「簽證」到期時遭到激光射穿頭部而喪命。

▲ 今際之國每到晚上，東京各區就會出現遊戲場地的指示。

另外，各式生存遊戲都有一隻啤牌代表。4種花色分別代表該關卡的特色︰葵扇代表以體力決勝負、紅心是玩弄人心的殘酷遊戲、梅花講求團隊合作、階磚則是考驗智力的類型。啤牌上的數字，既代表遊戲難度，也表示成功闖關者可延長存活的日數。

為了令觀眾感到新意，劇集創作人也加入不少原創元素，如首集的「生門」與「死門」二選一，就是在劇集版才出現的遊戲。導演指出，這個加入密室逃脫元素的遊戲，是要顯示有栖過人的觀察能力和邏輯推理能力。第2集在大廈內鬥快避開「鬼」尋找陣地的遊戲，就是要展現土屋太鳳飾演的宇佐木柚葉作為攀石高手的體能，以及堅強的個性。

▲ 劇中的生存遊戲考驗友誼和人性，（左起）森永悠希飾演勢川張太、山崎賢人飾演有栖良平、町田啟太飾演苅部大吉。

死亡關頭反思活着意義

創作人妙用了層出不窮的闖關遊戲，以求達到官能刺激效果，同時還在過程中凸顯主要角色的強項、個性及心態。如第3集的狼與羊捉迷藏遊戲，就是有栖心態的轉捩點。本來沒有生存目標又軟弱的他，發誓要揭開今際之國的真相，並要找出遊戲管理人來為友人報仇，在痛苦中反思活着的意義。

▲ 27歲的朝比奈彩，在劇中「海濱」部分出現，經常展現美好身材和長腿。村上虹郎飾演的苣屋駿太郎，身份神秘。

首4集每集都圍繞一個遊戲，第5至8集則帶出一個另類烏托邦的概念，節奏放緩，卻有更多人性險詐的刻劃。然而，誰是這個遊戲的設計者？一群迷失及厭棄自己原本生活的人，為何會進入這個迷離世界？這些謎團就要留待第2季才有答案了。

導演認為原著吸引處是角色如何在生死關頭時，激起生存鬥志。雖然是10年前推出的漫畫，但當中瀰漫着那種不能回到正常生活的恐懼，在疫症當前的今天，就更令人共鳴了。

澀谷如何變空城？

《今際之國的有栖》第一集開場，即以「一鏡到底」手法拍出3名主角行走於原本人潮洶湧的東京澀谷街頭，走入洗手間躲避警察再步出來時，澀谷即變成恐怖空城。觀眾都好奇這場戲，難道真的封了這個著名的十字路口來拍攝？

▲ 人潮如鰂的東京澀谷忽變得空蕩蕩一幕，令觀眾好奇如何拍攝。

原來這場戲的拍攝地點，是栃木縣足利市的大型戶外片場。

主角們站在大型綠幕前拍攝，再加上拍下真實澀谷的街頭風景，跟數碼合成影像結合，效果非常逼真震撼。

此劇請來日本、新加坡、美國及印度的數碼特效公司助陣，第5集在遊樂場出現的老虎，更由有份製作《少年Pi的奇幻漂流》而獲奧斯卡視覺特效獎的Erik De Boer負責監督。

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《愛麗絲夢遊仙境》人物設計

《今際之國的有栖》原著漫畫特色之一，是人物設計上融入了英國奇幻文學《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）的元素：有栖（Arisu）發音就像Alice；宇佐木日語發音為Usagi，就是兔子之意。至於劇中誰是瘋帽人、常掛神秘笑容的柴郡貓，以及兇狠的紅心皇后？大家可以一面看一面猜。