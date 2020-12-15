消委會實測5間網上超市服務　送貨時間、貨品錯漏百出

▲ 消委會實測5間網上超市服務 送貨時間、送貨貨品錯漏百出

新冠肺炎持續，為了減低感染風險，不少人改在網上超市購物。消委會測試5間網上超市的服務，發現在網上訂購新鮮或冷凍食材的經驗大多欠佳，部分食材送到時已破爛變壞、不宜食用。部分超市送貨時間有延誤，比原定時間遲了16天。

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消委會以一般消費者身分，在5間網上超市購買新鮮、急凍和預先包裝食品以及日用品，包括HKTVmall、惠康、百佳、city'super及big big shop。每間超市各交易5次，每次購買15件相同或同類型貨品，以比較網上超市的使用方便程度、送貨安排以及貨品的質素。

在5間超市網站中，4間超市由揀選至確認訂單15件貨品，平均需時60分鐘至98分鐘；於百佳完成整個訂單程序平均需時300分鐘，因為多次完成選購及揀選送貨時段後，出現大量已選購的貨品售罄的提示，故需花上不少額外時間，如撇除上述個案則需時約50分鐘。

僅一間超市提供即日送貨

在送貨效率方面，只有city’super提供即日送貨服務，另外4間需時1天至26天送貨，亦有訂單最終沒有送貨。在5間超市當中，以big big shop的送貨期最長，落單後顯示3至13日才收到貨品。

另外，只有惠康、百佳、city’super表明會一次送抵貨物，而HKTVmall在5次實測中有4次能一次收齊貨品，其中一次的雪糕貨品由商戶直送。而big big shop 5次交易共分開17張訂單送貨，當中只有4張訂單能按時送達，其餘13張訂單的送貨時間比原定早到5天至延遲16天不等。

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送貨多錯漏

此外，5間超市送貨貨品均出現錯漏，其中測試員訂購city’super時曾收到1箱屬於另一客戶的新鮮食品，相信是超市訂單出錯。即使商戶在翌晚補回貨品，但送抵時，紙箱明顯曾經開啟，箱內的提子已腐爛、急凍肉類已解凍。在同一超市實測中發現，訂購價值65元的美國無核紅提，但送來的卻是標價47.8元的貨品，比訂購價便宜了逾26%。

責任編輯：曹佩鈞

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