  • 15°C
香港時間 : 20201215日 (二) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會實測5間網上超市服務　送貨時間、貨品錯漏百出

精明理財 18:51 2020/12/15

分享：

消委會實測5間網上超市服務　送貨時間、送貨貨品錯漏百出

新冠肺炎持續，為了減低感染風險，不少人改在網上超市購物。消委會測試5間網上超市的服務，發現在網上訂購新鮮或冷凍食材的經驗大多欠佳，部分食材送到時已破爛變壞、不宜食用。部分超市送貨時間有延誤，比原定時間遲了16天。

【善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢：按此

消委會以一般消費者身分，在5間網上超市購買新鮮、急凍和預先包裝食品以及日用品，包括HKTVmall、惠康、百佳、city'super及big big shop。每間超市各交易5次，每次購買15件相同或同類型貨品，以比較網上超市的使用方便程度、送貨安排以及貨品的質素。

在5間超市網站中，4間超市由揀選至確認訂單15件貨品，平均需時60分鐘至98分鐘；於百佳完成整個訂單程序平均需時300分鐘，因為多次完成選購及揀選送貨時段後，出現大量已選購的貨品售罄的提示，故需花上不少額外時間，如撇除上述個案則需時約50分鐘。

僅一間超市提供即日送貨

在送貨效率方面，只有city’super提供即日送貨服務，另外4間需時1天至26天送貨，亦有訂單最終沒有送貨。在5間超市當中，以big big shop的送貨期最長，落單後顯示3至13日才收到貨品。

另外，只有惠康、百佳、city’super表明會一次送抵貨物，而HKTVmall在5次實測中有4次能一次收齊貨品，其中一次的雪糕貨品由商戶直送。而big big shop 5次交易共分開17張訂單送貨，當中只有4張訂單能按時送達，其餘13張訂單的送貨時間比原定早到5天至延遲16天不等。

【外賣平台優惠碼一覽：按此

送貨多錯漏

此外，5間超市送貨貨品均出現錯漏，其中測試員訂購city’super時曾收到1箱屬於另一客戶的新鮮食品，相信是超市訂單出錯。即使商戶在翌晚補回貨品，但送抵時，紙箱明顯曾經開啟，箱內的提子已腐爛、急凍肉類已解凍。在同一超市實測中發現，訂購價值65元的美國無核紅提，但送來的卻是標價47.8元的貨品，比訂購價便宜了逾26%。

責任編輯：曹佩鈞

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用 詳情

欄名 : 生活理財

相關文章

【外賣優惠】外賣自取低至7折！　盤點4間火鍋店外賣優惠
2020/12/08
【外賣優惠】外賣自取低至7折！　盤點4間火鍋店外賣優惠
【禁堂食】指定餐廳低至5折！盤點4大平台外賣自取優惠
2020/12/08
【禁堂食】指定餐廳低至5折！盤點4大平台外賣自取優惠
【慳錢方法】善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢！
2020/09/30
【慳錢方法】善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢！

最新專欄文章 更多

【稅貸2020】提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項
今日
【稅貸2020】提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項
【稅貸2020】消委會：稅貸實際年利率差異大　享最低實際年利率需滿足指定要求
今日
【稅貸2020】消委會：稅貸實際年利率差異大　享最低實際年利率需滿足指定要求
傳「轉數快」明年7月變相實名　非實名帳戶料無法轉帳至其他銀行或電子錢包
2020/12/14
傳「轉數快」明年7月變相實名　非實名帳戶料無法轉帳至其他銀行或電子錢包
明年起印尼外傭3項費用轉由僱主承擔　羅致光：總額約500至800港元
2020/12/09
明年起印尼外傭3項費用轉由僱主承擔　羅致光：總額約500至800港元
【離岸戶口】美股戶口低至零元開戶即可離岸　開海外虛擬銀行是否可行？
2020/12/09
【離岸戶口】美股戶口低至零元開戶即可離岸　開海外虛擬銀行是否可行？
著數優惠 消委會 HKTV 超市 惠康 百佳

下一篇文章

消委會測試市面30款口罩　3款口罩含菌量超標　1款口罩低於聲稱ASTM 2級標準（附名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消委會】10款口罩獲消委會評為滿分　5款為港產口罩　最便宜平均每個僅售2元（附名單）
【消委會】10款口罩獲消委會評為滿分　5款為港產口罩　最便宜平均每個僅售2元（附名單）
傳「轉數快」明年7月變相實名　非實名帳戶料無法轉帳至其他銀行或電子錢包
傳「轉數快」明年7月變相實名　非實名帳戶料無法轉帳至其他銀行或電子錢包
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【盆菜優惠】預訂冬至盆菜　早鳥優惠低至7折
【盆菜優惠】預訂冬至盆菜　早鳥優惠低至7折
消委會測試市面30款口罩　3款口罩含菌量超標　1款口罩低於聲稱ASTM 2級標準（附名單）
消委會測試市面30款口罩　3款口罩含菌量超標　1款口罩低於聲稱ASTM 2級標準（附名單）
【居家抗疫】Disney+明年登陸香港　7大影視串流平台收費比較
【居家抗疫】Disney+明年登陸香港　7大影視串流平台收費比較