【移居海外】2020最適合海外人士居住城市調查　西葡城市奪三甲　香港排倒數第十

多國推出便利港人移居政策，令移居海外再成港人熱話。有調查列出海外人士認為最合適居住的地市，在全球66個城市中，香港因工時長，生活指數高而排名倒數第10位。港人若有意移居海外，轉換生活模式，哪一個城市對海外人士而言最為宜居？

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港人熱門移居地 里斯本排名第3

旅居人士資訊網站InterNations發布Expat Insider調查，列出最適合海外人士的城市。調查針對173個國籍、居住在181個國家或地區的海外工作者，共有1.5萬人參與，並以25項條件來評選出最適合海外人士的城市，包括生活質素、工作滿意度、財務狀況、房屋及生活成本等。

調查顯示，在66個城市中排名第1位的是西班牙華倫西亞（Valencia），其次為西班牙阿利坎特（Alicante），兩個城市均以物價低、氣候溫和、醫療費用低及當地居民友善等原因而受到海外人士歡迎。

至於排名第3名的是葡萄牙里斯本（Lisbon），為近年港人熱門移居地之一。海外人士認為當地擁有陽光和大海、人民友善，容易融入當地生活文化，而認同當地適合海外人士居住。工作方面，不少海外人士均認為在里斯本工作能享有工作生活平衡，並滿意職場上的工作選擇。

東南亞國家及城市中，僅新加坡及馬來西亞吉隆坡能躋身首10位，分別排名第5位及第8位。

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2020年最適合海外人士城市 排名 城市 1 西班牙 華倫西亞（Valencia） 2 西班牙 阿利坎特（Alicante） 3 葡萄牙 里斯本（Lisbon） 4 巴拿馬 巴拿馬城（Panama City） 5 新加坡 6 西班牙 馬拉加（Málaga） 7 阿根廷 布宜諾斯艾利斯 （Buenos Aires） 8 馬來西亞 吉隆坡（Kuala Lumpur） 9 西班牙 馬德里（Madrid） 10 阿拉伯 阿布扎比 （Abu Dhabi） 資料來源：InterNations

難實現工作生活平衡 香港排名倒數第10

不少亞洲國家城市均以物價高，沒有工作生活平衡而被列為榜尾，香港在66個城市中排名第57位，北京排名第55位、南韓首爾排名第64位。海外人士認為，這3個城市的住房成本均難以負擔，而且較難實現工作生活平衡，在首爾僅有45%海外人士認為可實現工作生活平衡；香港則為55%，較全球水平（64%）為低。

詳情報告可瀏覽：Expat Insider

責任編輯：李瑩

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