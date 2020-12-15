▲ 【美股分析】美國最大串流平台Roku 食正家居娛樂大趨勢

介紹了全球最大雲安全平台Zscaler，本篇到宅經濟受惠股Roku。

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Roku︰美國最大串流平台

Roku（美：ROKU）是串流平台的先行者，過去一年一直受惠「宅經濟」。

Roku有如一個中立平台，用家透過其串流設備便可收看來自不同內容供應商的節目；內容供應商則可藉平台提供節目選擇，賺取收益；由於Roku平台用家眾多，透過收集大量觀看節目數據，便可為廣告商提供更完善的解決方案，目標更切合的客群宣傳。

▲ Roku用家透過其串流設備便可收看來自不同內容供應商的節目。

Roku本身亦有自家播放頻道Roku Channel，提供免費節目供用家觀看，運作模式是與內容供應商及廣告商合作，提供免費節目，令用家、內容供應商及廣告商達致三贏局面，而Roku Channel Store則有大量付費節目供用家選購。

除了銷售串流及音效設備，Roku與電視機生產商合作，以OEM模式生產內設Roku作業系統的自家品牌的智能電視。Roku目前是美國最大串流平台，業務並已伸延至拉丁美洲及歐洲地區。

受惠「宅經濟」客量用量俱升

疫情令「宅經濟」概念冒起，提供海量家中娛樂節目的Roku自然是受惠者之一，活躍用戶由去年開始持續增長，2019年第三季活躍用戶數目有3,230萬戶，今年第三季增至4,600萬戶，按年增幅42.4%，較上季則增加6.9%。串流播放時數由去年第三季的96億小時，增至148億小時，增幅54.1%；用量增加帶動期間每月每戶平均收入上升19.5%，至27美元。

廣告收入成另一頭馬車

有強勁需求支持，業績對辦。剛公布的第三季收入4.51億美元，按年上升73.1%；毛利2.14億美元，增加81.2%；毛利率提升2.2個百分點，至47.6%。期內純利1,294萬美元，去年同期虧損2,515萬美元。經調整經營現金溢利5,619萬美元，去年同期錄得經調整經營現金虧損43萬美元；第三季經調整經營現金溢利率12.4%。

第三季業績另一亮點，是廣告收益大升近90%，對比第二季升幅約50%，反映廣告商在疫情期間，選擇更目標為本的宣傳渠道。

與其將Roku當作「宅經濟」受惠股，視之為類似FinTech可能更適合。過去一年疫情對行業發展只是催化劑，未來家居娛樂肯定會趨向自主化，廣告商亦意識到是大勢所趨，需求面增長帶動下，Roku發展絕不止於此。

▲ ROKU自2017年上市以來，股價大升逾1100%。

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