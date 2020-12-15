  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】全球最大雲安全平台Zscaler　毛利率高達8成　前景是如何？

博客 18:38 2020/12/15

分享：

科技融入生活為很多新興公司帶來巨大的增長機遇，可以留意以下相信仍有很大潛力的公司。

Zscaler︰全球最大雲安全平台

企業使用雲端軟件的好處實在太多，提升營運效率、增加工作彈性，以至減省電腦技術支援成本等。針對雲端應用增加及物聯網日漸普及，安全即服務（Security as a service）應運而生，雲安全概念股Zscaler（美：ZS）的潛力相信未盡發揮，而最近公布最新季績後，其股價再抽升超過2成。

Zscaler為全球最大雲安全平台。

Zscaler目前主要分為兩大服務︰

一、Zscaler Internet Access（ZIA）提供安全互聯網連接，當用戶接駁至開放式網絡平台及軟件即服務（SaaS）應用時，將對所有流量進行在綫檢驗，確保不受電腦病毒及網絡惡意程式等威脅，保障用戶數據安全。

二、Zscaler Private Access（ZPA）則保障企業內部設施如數據中心及公開雲端平台，在大量外界造訪時作出監控及防範網絡攻擊。

發展逾10年，Zscaler已擁有全球最大的雲端安全平台，逾150個數據中心遍及六大洲，每日最高處理量達1,200億個造訪，每日成功監測及阻截逾1億個網絡威脅及攻擊。Zscaler已經成為國際企業的好夥伴，《福布斯》全球上市公司2,000強當中，便有450間為其客戶。

上市以來維持高增長

自2018年上市以來，業績增長維持高速，2018年截至7月底止年度，收入1.9億美元，按年上升51%；2019年度增至3.03億美元，升幅59%；2020年度達4.31億美元，增加42%。同期經調整毛利率分別80%、81%及80%。

集團早年作出大量研發及設備投資，正開始向實現純利邁進。2018年度仍錄得經調整經營虧損，過去兩年度經調整經營溢利率分別是8%及7%。自由現金流於過去3個年度已錄得正數，自由現金流比率分別是1%、10%及6%。

在剛公布的截至10月底的季度，收入達1.43億美元，按年升52%。GAAP虧損5,500萬美元，有所擴大。但Non-GAAP純利2,000萬美元，按年升超過300%。季績好過市場預期，管理層亦將盈利展望預測上調，股價因而大漲。

最新季績可說重新提振市場信心。Zscaler依然強勁，應該是持有及吸納的最佳理由。

ZS自2018年上市以來，股價大升逾550%。

【美股分析】美國最大串流平台Roku︰了解按【下一頁

==========

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用
 

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

博客 - 【美股分析】美國最大串流平台Roku　食正家居娛樂大趨勢
今日
【美股分析】美國最大串流平台Roku　食正家居娛樂大趨勢
博客 - 【美股分析】Tesla股價再次破頂　市場在憧憬甚麼？
2020/12/01
【美股分析】Tesla股價再次破頂　市場在憧憬甚麼？
博客 - 【美股分析】受疫情衝擊　房地產投資管理平台Appfolio是如何突圍？
2020/12/01
【美股分析】受疫情衝擊　房地產投資管理平台Appfolio是如何突圍？
博客 - 舊經濟投資機會　美股另類REIT美國鐵塔
2020/11/25
舊經濟投資機會　美股另類REIT美國鐵塔
博客 - 新經濟投資機會　京東業績亮麗　下跌可收集
2020/11/25
新經濟投資機會　京東業績亮麗　下跌可收集
網絡保安 科技軟件股 美股 雲端 SaaS

上一篇文章

【美股分析】美國最大串流平台Roku　食正家居娛樂大趨勢

下一篇文章

【虛擬銀行】貌合神離的livi x yuu大合作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？
【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？
博客 - 目標兩年後移民　如何自製年回報6至8%投資組合應付當地生活費？（內附股息率）
目標兩年後移民　如何自製年回報6至8%投資組合應付當地生活費？（內附股息率）
博客 - 【美股收息】美股「股息貴族」連續25年增加派息 入選唔簡單要滿足4大條件
【美股收息】美股「股息貴族」連續25年增加派息 入選唔簡單要滿足4大條件
博客 - 【RCEP】全球產業鏈面臨重構　外企撤出中國難衝擊「世界工廠」地位
【RCEP】全球產業鏈面臨重構　外企撤出中國難衝擊「世界工廠」地位
博客 - 【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
博客 - 【虛擬銀行】貌合神離的livi x yuu大合作
【虛擬銀行】貌合神離的livi x yuu大合作