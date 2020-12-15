【美股分析】全球最大雲安全平台Zscaler　毛利率高達8成　前景是如何？

科技融入生活為很多新興公司帶來巨大的增長機遇，可以留意以下相信仍有很大潛力的公司。

Zscaler︰全球最大雲安全平台

企業使用雲端軟件的好處實在太多，提升營運效率、增加工作彈性，以至減省電腦技術支援成本等。針對雲端應用增加及物聯網日漸普及，安全即服務（Security as a service）應運而生，雲安全概念股Zscaler（美：ZS）的潛力相信未盡發揮，而最近公布最新季績後，其股價再抽升超過2成。

▲ Zscaler為全球最大雲安全平台。

Zscaler目前主要分為兩大服務︰

一、Zscaler Internet Access（ZIA）提供安全互聯網連接，當用戶接駁至開放式網絡平台及軟件即服務（SaaS）應用時，將對所有流量進行在綫檢驗，確保不受電腦病毒及網絡惡意程式等威脅，保障用戶數據安全。

二、Zscaler Private Access（ZPA）則保障企業內部設施如數據中心及公開雲端平台，在大量外界造訪時作出監控及防範網絡攻擊。

發展逾10年，Zscaler已擁有全球最大的雲端安全平台，逾150個數據中心遍及六大洲，每日最高處理量達1,200億個造訪，每日成功監測及阻截逾1億個網絡威脅及攻擊。Zscaler已經成為國際企業的好夥伴，《福布斯》全球上市公司2,000強當中，便有450間為其客戶。

上市以來維持高增長

自2018年上市以來，業績增長維持高速，2018年截至7月底止年度，收入1.9億美元，按年上升51%；2019年度增至3.03億美元，升幅59%；2020年度達4.31億美元，增加42%。同期經調整毛利率分別80%、81%及80%。

集團早年作出大量研發及設備投資，正開始向實現純利邁進。2018年度仍錄得經調整經營虧損，過去兩年度經調整經營溢利率分別是8%及7%。自由現金流於過去3個年度已錄得正數，自由現金流比率分別是1%、10%及6%。

在剛公布的截至10月底的季度，收入達1.43億美元，按年升52%。GAAP虧損5,500萬美元，有所擴大。但Non-GAAP純利2,000萬美元，按年升超過300%。季績好過市場預期，管理層亦將盈利展望預測上調，股價因而大漲。

最新季績可說重新提振市場信心。Zscaler依然強勁，應該是持有及吸納的最佳理由。

▲ ZS自2018年上市以來，股價大升逾550%。

【美股分析】美國最大串流平台Roku︰了解按【下一頁】

==========

提升中小企現金流。高達 $1,500 獎賞！條款細則適用