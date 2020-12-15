▲ 調查：大專畢業生平均入職月薪1.6萬元 醫療及製藥業起薪點最高

求職網站公布有關大專生就業狀況調查，調查結果顯示應屆大專畢業生首份工作的平均月薪為1.6萬元，較去年下跌約3.7%。而平均起薪點最高行業為醫療及製藥，起薪點逾2萬元，其次為屋宇建築及建造，以及金融服務。

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JobsDB《2020年大專生就業狀況調查報告》在今年8至10月訪問了共1,197名本地大專畢業生。86%在職畢業生表示，於畢業後3個月內找到首份工作，但有半數畢業生經歷4次或以上的求職面試才獲受聘，比去年上升5%。另外，有18%學生計劃進修，比去年增加8%，顯示疫情下他們或傾向進一步裝備自己才投身職場。

薪酬影響工作滿意度

另外，「薪酬及福利」繼續成為畢業生對首份工作滿意度高的主因，佔當中近2成；亦是不滿意首份工作原因的榜首，佔當中30%。而報告指出，只有76%畢業生滿意首份工作，比去年的調查下跌逾一成。

政府工最受畢業生喜愛

至於大學生最想從事的行業，政府及公營機構連續兩年成為整體受訪學生的就職首選，人數佔14%，較去年稍跌2%；其次為銀行業（8%）及廣告及公關及市場事務（6.4%）。教育（6.1%）與醫療及藥劑（5.8%）亦比去年更受畢業生喜愛，前者由第9位跳升至第4位，後者則由第8位上升至第5位。

受疫情影響，不少企業暫緩招聘計劃。逾8成受訪者認為疫情打亂其求職計劃，當中逾半覺得招聘職位明顯減少。疫情亦改變見工模式，JobsDB香港區行政總裁仇崑石建議，若公司採用遙距見工模式，畢業生可多練習在鏡頭前流暢表達自己，以突顯自己能快速適應轉變的個性。

雖然自去年開始，香港社會及政治環境不穩，仍有70%受訪者選擇留在香港工作及發展事業。至於有意到其他地區工作的受訪者，主要是正計劃移民（26%）及喜歡當地文化（25%）。在地區方面，以亞洲（日韓與東南亞地區）最受畢業生歡迎（8%），其次為美國及加拿大（6%）、英國（5%），澳洲及新西蘭（3%）等。

2020年10大最高起薪點行業 行業 起薪點 (港元) 與2019年變化 1 醫療及製藥 20,050 +4% 2 屋宇建築及建造 18,500 +3% 3 金融服務（非銀行） 18,321 +8% 4 銀行 18,321 -1% 5 政府及公營機構 18,175 -17% 6 工程 17,210 -2% 7 物業發展及管理 16,909 +7% 8 管理顧問及咨詢服務 16,800 +8% 9 資訊科技與通訊技術 16,618 不變 10 教育及培訓 16,447 +4%

責任編輯：曹佩鈞

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