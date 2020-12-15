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【人民幣定期存款】大行睇人民幣明年升值8% 人民幣定存賺息賺價11厘回報

收息攻略 12:45 2020/12/15

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美元持續弱勢，市場料美匯指數將會在明年跌破90大關。相反，人民幣升勢未止，多間大行都看好明年人民幣繼續升值。花旗銀行昨日上調人民幣兌美元預測，料明年底將挑戰6算關，為市面最牛的目標價。

具體報導︰按下一頁

港元、美元定期存款利率持續低息，但人民幣不乏高息選擇，加上人民值升值因素，專家指人民幣定存是不錯的避險資產。

比較一年存期的人民幣定期存款年利率，最高息是招商永隆的2.5厘息，入場費是等值10萬元人民幣，一年後可收息2,500元人民幣。

人民幣在岸價兌美元報約6.5537，若以一年後花旗銀行6算的目標價，即較現滙率有逾8%的朁在升幅，再加上2.5厘息定存，滙息總回報或達約11%。

利好人民幣匯率兩大因素

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，看好人幣的主因有︰

（1）人民銀行希望逐步退出寬鬆政策，而內地與其他發達國家仍有明顯的息差優勢，因而持續吸引外資流入內地，支持人民幣；

（2）雖然人行或不希望人幣大幅升值，但由於受到與美國首階段貿易協議的限制，人行干預滙率的能力亦受限，或會採取鼓勵資本流出，令境外投資備案（ODI），以及合資格境內機構投資者（QDII）的計劃將會受惠。預期大量資本仍會泊於中國境內，以享受較高收益率，以及人民幣升值，

黃栢寧補充，正因資本流入將持續多於資本流出，遂預計明年中人幣或升值至6.3，至明年底更可見6.0。

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